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    不能讓台灣人漏氣！ 李正峰拚老命找到澳洲繫放的黦鷸

    鳥友李正峰（左）特地帶鳥友再度前往學甲濕地尋找黦鷸。他說，找到牠，總算沒讓台灣人漏氣。（鳥友李正峰提供）

    鳥友李正峰（左）特地帶鳥友再度前往學甲濕地尋找黦鷸。他說，找到牠，總算沒讓台灣人漏氣。（鳥友李正峰提供）

    2021/03/29 21:26

    〔記者蔡文居／台南報導〕澳洲繫放的瀕危水鳥─黦鷸（音「玉玉」），在連日全台鳥友的協尋下，儼然成了最熱門的明星鳥。率先找到黦鷸的台南鳥友李正峰今天透露說，澳洲研究團隊方一句「台灣鳥人好像沒有我想像中的認真」，激起他的鬥志，拚了老命也要找到牠！「絕不能讓台灣人漏氣！」

    澳洲昆士蘭大學研究團隊所繫放的黦鷸，經過長達一週的協尋，在台南鳥會資深鳥友李正峰負傷拚命協尋下，昨天傍晚終於在學甲濕地一帶找到牠。

    李正峰於1997年開始賞鳥，迄今已有24年之久，他本身是一名獸醫師，原本在台南市區開設一家動物醫院，多年前為了承接家裡的事業，才結束動物醫院的經營。

    今天很多鳥友爭相詢問他鳥兒在哪裡？李正峰也特地帶鳥友前往學甲濕地尋找黦鷸，並拍下多段清晰影片。他說，他原本因腳受傷正養傷中，並不方便出門，後來忍不住也先後跑了學甲濕地3趟，但都沒有結果。

    昨天澳洲研究團隊成員在網路上公佈黦鷸的發報器最新位置，並請大家繼續幫忙協尋，但一句「你們還沒找到那隻黦鷸唷？台灣鳥人好像沒有我想像中的認真」的玩笑話，讓李正峰拚了老命也要找到牠。

    李正峰說，他就是被這句「台灣鳥友不認真」給刺激到，為了不讓台灣人漏氣，他昨天下午才又忍著腳痛，扛著大砲出門去找，所幸運氣好，在天黑前找到牠，總算沒讓台南人、台灣人漏氣。

    鳥友李正峰所拍下的黦鷸畫面，背部後面可清楚看到發報器的天線。（鳥友李正峰提供）

    鳥友李正峰所拍下的黦鷸畫面，背部後面可清楚看到發報器的天線。（鳥友李正峰提供）

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