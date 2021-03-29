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    改選在即南市區漁會搬新家 總幹事：12年付出問心無愧

    台南市區漁會召開記者會，總幹事吳春銀（左3）與幹部呈現漁會多年來的經營成果，呼籲大家團結。（記者蔡文居攝）

    台南市區漁會召開記者會，總幹事吳春銀（左3）與幹部呈現漁會多年來的經營成果，呼籲大家團結。（記者蔡文居攝）

    2021/03/29 20:19

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區漁會將於31日召開會員代表大會，改選理、監事，選舉結果將影響新任總幹事的遴聘結果，目前共有3人登記角逐總幹事，競爭激烈。

    台南市區漁會今天下午召開記者會，除了宣佈漁會搬入安平新的辦公廳舍─南市區漁會多功能漁民活動中心上班外，也呈現漁會多年來的經營成果，呼籲大家團結，開創未來更亮眼的新局。

    台南市區漁會現任總幹事吳春銀任職12年，因今年將屆齡退休，這次推出兒子黃彥儒登記角逐下屆總幹事。另外，台南市議員黃麗招的女兒林鈺昕、漁會職員黃崇修也登記候聘，形成3人競逐的局面。

    南市區漁會今天以近來選舉謠言四起，對該會造成傷害，由吳春銀與現任理事長方裕豐率漁會幹部召開記者會，呈現漁會多年來的努力成果，指漁會辦公廳舍從無到有，存款增加數倍，這都是大家傳承與努力的結果，呼籲大家團結力量大。

    吳春銀說，南市區漁會漁民活動中心經費7500萬的爭取，如今漁會部分單位已先遷入這棟美輪美奐的建築物辦公，這是多少人的努力成果。

    對於這次選舉的風風雨雨，吳春銀表示，如果新的勢力進來企圖是正面的，漁會很歡迎，但如果是負面的，真的會讓人有點擔心。她12年來的付出，把漁會經營得有聲有色，她問心無愧，但付出若被抹黑，會很心酸。

    南市區漁會部分單位已先遷入新啟用的多功能漁民活動中心辦公。（記者蔡文居攝）

    南市區漁會部分單位已先遷入新啟用的多功能漁民活動中心辦公。（記者蔡文居攝）

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