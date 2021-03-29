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    湯德章故居未列文資 南市文資處：依法審議無疑義

    針對台南市湯德章故居文資審議結果，台南市文資處強調，依法審議，並無疑義，將持續與中央溝通相關修法事宜。（記者劉婉君攝）

    針對台南市湯德章故居文資審議結果，台南市文資處強調，依法審議，並無疑義，將持續與中央溝通相關修法事宜。（記者劉婉君攝）

    2021/03/29 13:50

    ［記者劉婉君／台南報導］台南市湯德章故居未取得文資身分，引發各界熱議，台南市的登錄基準法令解釋遭到質疑，台南文化資產管理處強調，依法審議並無疑義，會持續與中央溝通相關修法事宜，待登錄基準修正後，即有機會對湯德章故居重新啟動審議程序。

    台南市2月召開的文資審議會中，認定湯德章故居已大幅度增改建，決議不列歷史建築，且因登錄紀念建築前須先具備符合歷史建築的登錄基準條件，因此也無法登錄為紀念建築。

    文資處表示，《文化資產保存法》於2016年修訂後，增列「紀念建築」類別，而依據2017年文化部修訂的〈歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法〉規定，登錄紀念建築應先「合於歷史建築登錄基準」，由於法規文意使紀念建築認定標準趨嚴，致使湯德章故居和類似的建築認定受限，市府正與中央密集討論因應之道。

    文資處強調，因湯德章故居在2016年修法前尚未具有文資身分，相關審議因此只能依《歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法》辦理，針對現行法規未臻明確之處，文化部文資局已表示後續將啟動修法程序。

    文資處指出，市府會持續與中央溝通相關修法事宜，期盼凝聚共識，未來登錄基準獲討論修正後，即有機會對湯德章故居重新啟動審議程序。

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