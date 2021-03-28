台南傳幼兒園老師IG罵生不知羞恥 教育局：2年前舊案已處理

臉書社群「靠北幼稚園」28日有一則台南永康某幼兒園老師在IG侮辱學生的貼文，引發民眾撻伐，台南市教育局表示，為2年前的舊案，已依法調查處理。（截取自「靠北幼稚園」）（記者劉婉君攝）

2021/03/28 22:14

［記者劉婉君／台南報導］臉書社群「靠北幼稚園」今有一則貼文指出，台南永康某幼兒園老師拍下學生的照片後，在IG侮辱學生「不知羞恥」，甚至詛咒過勞死，罵家長「說你恐龍還侮辱了恐龍」，引起民眾撻伐，還有人喊要肉搜該名老師。台南市教育局獲報後表示，這是2年前的舊案，已依法調查處理完畢。

教育局長鄭新輝表示，該案是2年前家長投訴的舊案內容之一，該局在2019年接獲相關通報後，即已啟動調查並處理完竣，當時查獲不當管教屬實後，針對園方督導不善及相關園務管理缺失，依法裁處幼兒園總計8萬元，並公告於台南市教育局特幼教育科專題網站（http://boe.tn.edu.tw/boe/wSite/ct?xItem=7048&ctNode=426&mp=23&idPath=416_426）。

而對於行為人不當管教作為，也已召開不適任人員認定委員會審議完竣，並命行為人接受正向管教相關知能研習，該行為人於事件後已不在南市任教，亦未於南市教保服務機構任職。

教育局也提醒幼兒園及教保員，幼兒影像蒐集及使用，應尊重幼兒家長的意願，除應載於教保服務契約取得家長同意外，亦應符合個人資料保護法及教保服務人員條例之規定。

台南市教育局表示，針對網傳台南市永康某幼兒園老師IG辱生的貼文內容，2年前已處理並在教育局網站公告。（截取自台南市教育局網站）（記者劉婉君攝）

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