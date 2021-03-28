澳洲團隊發佈協尋的瀕危黦鷸 台南鳥友找到了！

台南鳥友李正峰終於在學甲濕地找到澳洲繫放的黦鷸，並清楚拍下牠右腳上的綠足旗「AAD」。（圖由鳥友李正峰提供）

2021/03/28 19:04

〔記者蔡文居／台南報導〕由澳洲昆士蘭大學研究團隊所繫放的一隻瀕危水鳥─黦鷸（音「玉玉」），飛越了6000多公里於本月22日來到台灣，澳洲研究團隊成員透過臉書發佈「通緝」盼台灣鳥友協尋，經過連日來全台各地鳥友的協尋及幫忙，今天傍晚終於傳出好消息。台南鳥會資深鳥友李正峰傍晚在學甲濕地一帶找到牠了，並清楚拍下牠右腳上的綠足旗「AAD」。他開心說，終於將牠「緝捕歸案」。

黦鷸又名紅腰杓鷸，體長60餘公分，為鷸科水鳥中體型最大的鷸，有長而下彎的杓狀嘴喙，牠們主要在西伯利亞及中國東北繁殖，冬天再南遷到東南亞、澳洲、紐西蘭等地度冬，極少數會在台灣過境，屬於瀕危鳥種。

澳洲昆士蘭大學研究團隊成員之一的台灣特有生物研究保育中心研究員林大利，今天才向鳥友通報，根據澳洲研究團隊接收到發報器最新的位置訊息，確認牠目前還在台灣。

台南鳥友李正峰表示，他的腳受傷，為了找牠，先前已經忍痛跑了學甲濕地3趟，但都沒有發現。今天上午得知牠還在當地，下午又前往找了3個多小時，一直到傍晚5點多的時候，原本要放棄了，突然在堤防上透過望遠鏡發現牠，他立即跑下來拿大砲，再扛著大砲忍著腳傷衝上堤防拍下照片，只有短短1分鐘，牠又飛到別的地方去了。

李正峰抱傷拚命協尋，台南鳥會理事長潘致遠及眾多鳥友無不大讚他「太猛了！」「太厲害了！」澳洲研究團隊成員林大利獲悉也說，「太強了！」

這隻澳洲繫放的黦鷸於22日飛抵台灣，第一站在高雄路竹，24日晚上10點多在台南學甲溼地附近，一直到27日上午還在附近，並未飛離。今天下午5點多，經過1個星期以來的協尋，終於找到了，證實牠在台灣平安無虞。

根據發報器發出的訊息，澳洲繫放的這隻黦鷸一直到27日上午還在學甲濕地附近，並未飛離，今天28日下午終於被鳥友找到了。（澳洲昆士蘭大學研究團隊授權提供）

鳥友李正峰找到澳洲繫放的黦鷸，牠右腳上的綠足旗「AAD」清楚可見。（圖由鳥友李正峰提供）

這隻澳洲繫放的黦鷸，在學甲濕地現蹤，距離堤防有很遠一段距離，一般人根本難以辨識出。（圖由鳥友李正峰提供）

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