斥資12億闢建且閃避文化遺址 台南仁德特27號道路通車

斥資12億元闢建，仁德特27號道路東段通車。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/27 14:35

［記者吳俊鋒／台南報導］斥資12億元闢建的台南仁德特27號道路東段完工，今天舉辦通車典禮，讓當地路網更為完整，可有效紓解往返市區的車潮，為守護歷史資產，並營造自然環境，路線規劃上閃避了牛稠子文化遺址，避免人為破壞，並導入誘鳥、誘蝶的樹種，讓生物更多樣性。

特27號道路東段從後壁里德糖路開始，穿越中山高、跨過三爺溪，連接文華路，全長1.9公里，寬度設計25米，地方爭取闢建超過10年，引頸企盼，今天的通車典禮，鄉親湧入，歡慶落成。

通車典禮之前，先進行工程謝土參拜，由市長黃偉哲與營建署南區工程處長吳瑞安擔任主獻官，立委王定宇等各級民代陪同，場面隆重。

黃偉哲說，182線交通運輸量龐大，且穿越國道1號仁德交流道，交通壅塞，特27號計畫道路同為東西向，有助於車流的紓解，歷時2年半闢建，包含工程與用地，以及中山高涵洞、三爺溪橋樑，加上下水道等，總經費約12億元。

黃偉哲說，通車後，不僅可替代182線聯絡仁德區中正路與台1線，服務仁德區民東西穿越需求，紓緩壅塞交通，也能強化台南都會公園、奇美博物館、虎山農場、保安車站等重要運輸節點的聯外交通，提升區域整體觀光品質，帶動周邊產業發展。

斥資12億元闢建，仁德特27號道路東段通車。（記者吳俊鋒攝）

斥資12億元闢建，仁德特27號道路東段通車。（記者吳俊鋒攝）

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