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    gogoro台南充電站1月中火災 全台首件電池因素釀災

    gogoro電動機車位於南市南區健康路的充電站於今年1月12日深夜發生火災。（記者王俊忠翻攝）

    gogoro電動機車位於南市南區健康路的充電站於今年1月12日深夜發生火災。（記者王俊忠翻攝）

    2021/01/27 13:32

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區健康路1處gogoro電動機車的充電池交換站，於今年1月12日深夜發生全台首件電池交換站的電池起火事件，消防局審慎調查了解火災發生過程與原因，發現起火原因與「鋰電池內的電池材料」有極大關聯，無人為、外力介入因素，要提醒民眾在使用「鋰電池」時不能不謹慎。

    消防局表示，這起罕見的充電站火災，經與gogoro公司方面人員勘查現場與鑑識調查結果，認定是個案問題、研判起火原因應與充電池內部的「電池材質」有關，公司人員說會帶回公司檢討改進，會從電池材質生產方面做處理。

    消防局火調科說，因為鋰電池使用上越來越普及，幾乎在日常生活無可或缺，大到電動車輛、小至手機，都以鋰電池作為電力來源。除上述電動機車電池交換站充電池起火案外，南市先前亦曾發生數起電動車、行動電源、充電池等鋰電池相關產品火災案。一般而言，鋰電池在正常使用並不會突然爆炸，會起火燃燒主要有3種異常狀態，第1為電池過充、第2是外部短路、第3為內部短路，為防範使用鋰電池發生火災，提醒民眾使用上務必注意幾點，確保安全。

    1、購買時認明具有商品安全標章的鋰電池產品、2、使用前要詳閱產品說明書，依照指示安全使用、3、避免在陽光直射、高溫等環境充電，其周遭避免放置可（易）燃物、4、完成充電時記得移除充電電源，避免過充導致危險、5、使用時勿過度放電，以免降低電池壽命、6、鋰電池產品嚴禁敲打、摔碰及撞擊、7、攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路。

    南市長黃偉哲籲請民眾使用鋰電池時保持警覺，遵從產品使用及注意事項，以確保生命財產安全。消防局長李明峯也說，一旦鋰電池發生火災，降溫是最好的滅火方法，持續以水降溫到鋰反應完畢，火即熄滅，避免波及周圍可燃物，引起更嚴重的災情。當鋰電池發生異常或外觀膨脹、破損與其他變化時，應加以更換，並避免睡覺時插上充電，以免造成無法預期的危害。

    gogoro電動機車位於南市南區健康路的充電站於今年1月12日深夜發生火災。（記者王俊忠翻攝）

    gogoro電動機車位於南市南區健康路的充電站於今年1月12日深夜發生火災。（記者王俊忠翻攝）

    gogoro電動機車位於南市南區健康路的充電站於今年1月12日深夜發生火災，消防局調查研判起火原因與電池材質因素有關。（記者王俊忠翻攝）

    gogoro電動機車位於南市南區健康路的充電站於今年1月12日深夜發生火災，消防局調查研判起火原因與電池材質因素有關。（記者王俊忠翻攝）

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