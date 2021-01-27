為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    涉教唆台南刑事小隊長洩密 律師、小隊長都交保

    台南地檢署諭知涉教唆洩密與洩密的1名律師與南市刑大1名小隊長分別交保50萬元與10萬元。（資料照）

    台南地檢署諭知涉教唆洩密與洩密的1名律師與南市刑大1名小隊長分別交保50萬元與10萬元。（資料照）

    2021/01/27 11:17

    〔記者王俊忠／台南報導〕因涉案遭調任台南市刑警大隊內勤組的前白河警分局李姓小隊長，之前被控涉嫌洩密，被台南地檢署檢察官交保50萬元。檢調於26日上午以李另涉1件洩密案，再度搜索調查，除前往李員的市刑大辦公室搜索，再帶回李員訊問；同時傳訊涉嫌教唆李員洩密的1名律師，27日凌晨檢方再諭知李員10萬元交保、律師50萬元交保。

    南檢檢察官彭盛智於去年8月間偵辦1件刑事案件時，發現時任南市警白河分局偵查隊的李小隊長疑似將偵查中的秘密資料洩漏給此案偵辦中的被告，彭盛智深入追查、於去年12月29日指揮台南市調查處及市警局督察室人員持搜索票針對包括該小隊長的辦公處所、住家等4處搜索，並傳喚該小隊長及2名員警證人、4名民間人士證人到案。

    當時涉案的李小隊長被檢察官訊問後認為涉及刑法洩密罪嫌重大，但無串證、逃亡之虞，無聲請羈押的必要，諭知50萬元交保候傳；其餘6名證人也在訊後請回。案發後，南市警局召開人評會，將李員調任市刑大內勤組工作、也將白河分局偵查隊長調任市刑大勤務指揮中心。

    檢調再追查發現，去年4月間，李員疑因某位律師的教唆，再涉及另件洩漏自家偵查小隊偵辦、檢方偵查中的案件，26日再上門搜索李員於市刑大的辦公室、律師事務所等4處地點，並將李員連同律師、被告、證人共計6人約談到案。檢方複訊後，雖認定李員涉洩密情節重大、律師也涉教唆洩密重大，但都沒有羈押必要，各諭知10萬元、50萬元交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南刑事小隊長涉洩密 今再被檢調傳訊
    2021/01/26 20:46

    台南刑事小隊長涉洩密 今再被檢調傳訊
    白河分局刑警涉洩密 1小隊長列被告
    2020/12/29 23:19

    白河分局刑警涉洩密 1小隊長列被告

    擊退脂肪肝　桂格完膳倡無糖新生活
    基隆市拆除組長不拆違建還通風報信 張來賢羈押禁見
    2020/12/15 20:29

    基隆市拆除組長不拆違建還通風報信 張來賢羈押禁見

    應付前後任女友查勤 警洩漏8案起訴
    2020/06/23 05:30

    應付前後任女友查勤 警洩漏8案起訴
    臺南市今日熱門
    搶頭香是否取消？ 台南祀典大天后宮、鹿耳門天后宮尚在研擬中
    2021/01/20 12:00

    搶頭香是否取消？ 台南祀典大天后宮、鹿耳門天后宮尚在研擬中

    南市傳幼兒園虐兒 社會局：蒐集證據調查中
    2021/01/20 12:15

    南市傳幼兒園虐兒 社會局：蒐集證據調查中

    3歲童臉頰紅腫老師打的？ 家長、幼兒園各執一詞 監視器偏故障
    2021/01/20 12:39

    3歲童臉頰紅腫老師打的？ 家長、幼兒園各執一詞 監視器偏故障

    擇日再辦！開基天后祖廟取消2/14平安遶境
    2021/01/20 12:42

    擇日再辦！開基天后祖廟取消2/14平安遶境

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播