今又紫爆！台南空品惡化連9天 居民怨嘆

台南市空氣品質惡化已超過1星期，今天PM2.5濃度又紫爆。（記者蔡文居攝）

2021/01/27 10:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質惡化已超過1星期，空品指標（AQI）幾乎天天都出現紅害等級，今天上午台南空品測站的AQI逼近160，已達紅害的不健康等級，自上週二迄今，已連續9天空品不佳，網友抱怨這幾天空氣真的爛到不行，已經1週無法出外運動了。

根據環保署的監測，台南、安南、善化、新營、北門及麻豆6個空品測站，今天上午除了北門站AQI屬於普通外，新營、麻豆為橘色警戒，台南、安南、善化測站則全達紅害等級。

其中，台南站最嚴重，主要污染物細懸浮微粒（PM2.5）濃度於今天上午6時達最到最高峰為81μg/m3（微克／立方公尺），善化站則於上午9時一樣高達81μg/m3，即時濃度全紫爆。

南市環保局表示，近期缺乏強勁北風帶走滯留於中南部的污染物，微弱北風、東風讓污染物持續在雲嘉南上空打轉，且根據觀測，混合層高度僅200~300公尺，是平常的一半，代表污染物可擴散到高空的高度降低非常多，幾乎「滯留於近地表」，造成污染物濃度高居不下。提醒市民朋友，上班出門或外出請記得配戴口罩防護，並避免進行戶外劇烈運動！

環保局表示，為因應這次天氣型態所帶來的不良影響，近兩週每天皆提醒各大型污染源落實防制措施，加強管制力道派遣多組稽查小組執行巡稽查作業，兩週內已稽查72家次工廠，並告發處分其中4家未依規定落實防制設備操作的工廠。對於營建工地、老舊車輛也同樣加強管制力道，並每天執行UAV空拍巡查農地，洗掃街作業更是高達1745公里。同時也啟動跨縣市聯合稽查，結合南部縣市共同稽查違法污染源，以減緩空氣品質惡化。

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