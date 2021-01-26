「媽媽級」車手集團 用美女照騙「大笨豬」

台南市警方破獲一團「媽媽級」車手，該集團用假照片讓被害者上當。（記者王捷翻攝）

2021/01/26 23:31

〔記者王捷／台南報導〕警方破獲一起車手集團，8位嫌犯中有6人都是「媽媽級」，為了賺外快才加入車手集團，半年來詐領了400多筆、共2千多萬贓款，集團都用美女「照騙」，到交友網站以交往來騙男子投資，上當男子都以「大笨豬」為代號，而「業績」第一名的女車手，名下的「大笨豬」共編了20多號，她單人就佔了所有贓款的9成，落網後她邊哭邊說，不曉得該怎麼還錢。

警方從6月多逮捕到一位女車手，展開溯源，結果警方發現全國各地都有該集團的車手，這個集團專門吸收薪水低、個性單純的且剛生小孩的母親下手，且對這些「媽媽」洗腦，趁著年輕可以冒險，多賺一些錢讓孩子未來能過好的生活。

詐欺集團用盜用網路上的美女照片，加入交友網站，遇到有男子搭訕，就展現親合力同時用名車、精品，透露自己的收入很高，等到男子示弱後，再自稱靠投資獲利，誆騙對方自己心儀的對象不用很有錢，只要有心就好，讓許多寂寞的男子上當，掏錢出來投資。

詐騙集團對上當的男子，都取名「大笨豬」並對其編號，其中一位女車手，她的「業績」高達2千萬，半年來獲利40萬，她手裡的「大笨豬」就有20多位，但她得知未來除了要有詐欺刑事責任外，還要賠償受害者的損失，一邊做筆錄一邊哭。

目前，警方還在陸續收網中，並將8位車手依詐欺罪函送地檢，同時提醒民眾，不要輕易相信網路投資，也不要為了眼前的利益，淪為詐欺集團的棋子。

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