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    台南刑事小隊長涉洩密 今再被檢調傳訊

    台南地檢署二十六日再指揮調查員傳訊涉洩密案的南市李姓刑事小隊長。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地檢署二十六日再指揮調查員傳訊涉洩密案的南市李姓刑事小隊長。（資料照，記者王俊忠攝）

    2021/01/26 20:46

    〔記者王俊忠、王涵平／台南報導〕台南地檢署去年12月底追查白河警分局偵查隊李姓小隊長涉洩密給案件偵辦中的被告，被檢察官諭知50萬元交保。26日上午，檢調人員再到李小隊長調任的台南市刑大內勤辦公室搜索其個人物品，並帶回李員訊問，迄傍晚仍由市調處訊問中。

    檢察官彭盛智去年8月間偵辦1件刑事案件時，發現時任白河分局偵查隊的李小隊長疑似將偵查中的秘密資料洩漏給此案偵辦中的被告，彭盛智深入追查、於去年12月29日指揮台南市調查處及市警局督察室人員持搜索票，針對李小隊長的辦公處所、住家等4處搜索，並傳喚該小隊長及兩名員警證人、4名民間人士證人到案。

    當時檢察官訊問後，認為李小隊長涉及刑法洩密罪嫌重大，但無串證、逃亡之虞，無聲請羈押的必要，諭知50萬元交保候傳；其餘6名證人也在訊後請回。

    據指出，彭盛智先前偵辦刑案鎖定1名被告蒐證中，去年8月間發現並未參與偵辦此案的李小隊長涉嫌把檢方偵辦某被告的訊息，洩漏給該名被告，涉及洩密罪嫌。

    檢調今天再搜索李小隊長的市刑大辦公室，據了解是持續追查此洩密案的案情相關疑點，對李小隊長再行訊問，市調處人員訊問後會再交給檢方複訊。另檢調人員今天也再到白河警分局偵辦此案、訊問其他先前尚未偵訊的員警人證。南檢強調，會對李小隊長偵辦的其他案子擴大追查是否有何疑點。

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