刑警繃緊神經處理「防疫旅館死亡案」：佩服醫護的勇氣

偵查佐這次沒有穿防彈衣，而是穿全套防護衣進入防疫旅館，事後他說，這比抓壞人還可怕，佩服醫護人員的勇氣。（記者王捷翻攝）

2021/01/26 21:44

〔記者王捷／台南報導〕中國武漢肺炎（COVID-19）除了醫護人員站在第一線外，負責行政協助的警方也是幕後英雄，24日台南發生全居家檢疫者在防疫旅館中死亡，警方為了釐清是否有他殺嫌疑，偵查佐全身穿著防護衣硬著頭皮進入，檢查屍體是否有外傷，房間是否有侵入痕跡，所幸死者最後快篩檢查是陰性，事後偵查佐回憶，為了防疫警方嚴陣以待，當下心情很緊張，佩服醫護人員的勇氣。

24日晚間10時許，台南防疫旅館傳出有居家檢疫者死亡，警所得立刻派員在旅館外戒護，但是深夜公部門都下班了，無法立刻進入案發房間，直到25日著民政、衛生相關單位抵達，警方才與其他部門一同進入，當天值日的偵查佐，孩子才剛出生，心情相當忐忑。

偵查佐說，以前面對有槍的嫌犯、藏有刀械的毒蟲，甚至在拿著瓦斯桶揚言要氣爆的精神失調患者面前，他也沒有感受到恐懼，但是衛生單位教他穿防護衣時，他腦子想的都是剛出生的孩子還有住在月子中心的妻子，不斷問自己如果染疫怎麼辦？

偵查佐穿上全套防護衣，心裡很緊張，但面對防疫保密的問題，他連向家人傾訴都沒辦法，冷靜跟著衛生局人員進入旅館，判斷是否有他殺的問題，當下他判斷，現場門窗都沒有被破壞，排除他殺的嫌疑，而屍體也未過於僵硬，可能時間不算太久，直到初篩確定死者是陰性後，做完外傷檢查，才鬆了一口氣。

偵查佐說，他從來沒有這麼緊張過，比辦重大刑案還謹慎，還好目前沒有收到要隔離的通知，很佩服第一線醫護人員的勇氣；在進入防疫旅館後，他全身都用酒精消毒過一次，等過了幾天沒問題之後，他才會到月子中心探望自己的孩子與妻子。

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