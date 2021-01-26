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    南市議會通過 成立萊豬進口專案稽核小組

    南市議會通過成立萊豬進口專案稽核小組，並於今日完成所有議案審查。（記者王姝琇翻攝）

    南市議會通過成立萊豬進口專案稽核小組，並於今日完成所有議案審查。（記者王姝琇翻攝）

    2021/01/26 18:03

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議會第3屆第7次臨時會今天（26日）進行大會，會中通過專案報告結論，市議會據此成立「萊豬進口專案稽核小組」；此外，本次臨時會會期完成110年度台南市總預算案審議，並通過7154萬5千元，共19件墊付預算案，所有議案已於今日審查完畢。

    今天大會由議長郭信良主持，市長黃偉哲率市府團隊各局處首長列席備詢。第7次臨時會自18日展開，議程安排「本市針對含萊克多巴胺進口豬之因應措施」以及「協助弱勢團體過好年之各項社會福利措施」2場專案報告，其相關會議結論，於今日獲大會通過。其中有關市議會成立萊豬進口專案稽核小組一案，會中通過由建設委員會3位召集人及全體議員分別擔任召集人及成員，共同為市民健康把關。此外，因應武漢肺炎疫情變化，議員於會中發言要求市府相關單位落實居家檢疫政策，做好防疫措施，以安民心。

    110年度台南市總預算案於第7次臨時會首日完成第二、三讀會，通過歲入及歲出預算數分別為961億5008萬7千元，以及1006億2849萬元。在墊付預算方面，連同逕送26日大會議決之6件墊付案，市府於本次臨時會共提出19件墊付案，墊付預算總計7154萬5千元，其中6626萬6千元屬補助款，527萬9仟元為地方配合款。

    總計第7次臨時會共審議19件墊付預算案、80件議員提案、1件一般提案，進行2場專案報告及完成12件查照備查案。所有議案已於今日審議完畢。

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