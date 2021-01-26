為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    防疫再升級！台南市宣布36家醫院、護理機構明起全面禁止探病

    許多縣市陸續宣布醫院禁止探病等防疫措施，台南市政府今天也跟進，傍晚緊急宣布36家醫院、護理機構1/27~2/28全面禁止探病！（記者王姝琇翻攝）

    許多縣市陸續宣布醫院禁止探病等防疫措施，台南市政府今天也跟進，傍晚緊急宣布36家醫院、護理機構1/27~2/28全面禁止探病！（記者王姝琇翻攝）

    2021/01/26 18:39

    〔記者王姝琇／台南報導〕鑒於近期衛福部桃園醫院出現院內群聚感染事件，國內疫情日趨嚴峻，為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，自明天（27日）起至2月28日，除醫院加護病房、安寧病房等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有其急迫性、必要性，由醫院視個案同意者外，本市36家「地區醫院」以上醫療院所及護理機構全面禁止探病，請家屬改採電話或視訊方式關懷住院病人或住民，南市衛生局也呼籲民眾，除有就醫需求，應避免前往醫院，機構病人或住民亦儘量避免請假外出。

    在陪病人員部分，不論是機構照服員、家屬或自聘看護，每床病人或住民同時段皆以1人為限，也請民眾配合機構造冊登錄管理及相關感染管制措施，並減少機構內不必要之移動及交談，並做好個人防護措施（戴口罩、勤洗手、量體溫等），如有發燒、腹瀉、呼吸道症狀或嗅味覺異常等疑似武漢肺炎症狀，請主動與機構人員通報，或撥打本市防疫專線2880180，由專人協助就醫。

    市長黃偉哲再次呼籲，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院、護理機構陪病，另民眾出入中央流行疫情指揮中心所公布之八大類高感染傳播風險場域（醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）），請一定要配戴口罩。

    防疫再升級！台南市宣布36家醫院、護理機構明起至2月28日全面禁止探病。（資料照）

    防疫再升級！台南市宣布36家醫院、護理機構明起至2月28日全面禁止探病。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》500元防疫保單超夯 林楚茵提醒：這4狀況不理賠
    2021/01/26 17:40

    武漢肺炎》500元防疫保單超夯 林楚茵提醒：這4狀況不理賠
    防疫升級 成醫、新樓、台南醫院1/27~2/28全面禁止探病
    2021/01/26 16:34

    防疫升級 成醫、新樓、台南醫院1/27~2/28全面禁止探病

    推動客運巴士2030年全面電動化
    防疫考量 台東縣各國中小校園、都蘭派出所都不開放露營
    2021/01/26 16:11

    防疫考量 台東縣各國中小校園、都蘭派出所都不開放露營
    疫情升溫防疫優先 台東家扶市集助學停辦
    2021/01/26 12:45

    疫情升溫防疫優先 台東家扶市集助學停辦
    防疫升溫 台中取消3大年貨大街、東勢粄丁節
    2021/01/26 10:43

    防疫升溫 台中取消3大年貨大街、東勢粄丁節
    臺南市今日熱門
    網友邀投資比特幣賺匯差 老婦險被詐騙45萬元
    2021/01/19 20:06

    網友邀投資比特幣賺匯差 老婦險被詐騙45萬元

    玉井老人活動中心換新妝 意外「竄紅」
    2021/01/19 20:47

    玉井老人活動中心換新妝 意外「竄紅」

    男開女友車行竊 擔心「被分手」2小時內投案
    2021/01/19 21:30

    男開女友車行竊 擔心「被分手」2小時內投案

    黃偉哲今晚臨時宣布 台南鹽水蜂炮停辦
    2021/01/19 21:04

    黃偉哲今晚臨時宣布 台南鹽水蜂炮停辦

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播