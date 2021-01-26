愛違停小心了！台南東區拖吊場改公營 2/1啟用

位於南市東區裕永路286號的新東區拖吊場。（記者王俊忠攝）

2021/01/26 16:43

〔記者王俊忠／台南報導〕2020年4月間委外契約終止、不再續約營運的台南市東區「東仁場」民間拖吊場，市府交通局與警局交通大隊決定改採市府公營自辦，另在東區裕永路1處空地設立新「東區拖吊場」，將於2月1日啟用開始拖吊違停車輛。交警大隊說明，新增4輛拖吊車與招聘7名司機，會依照SOP程序取締，避免衍生過去拖吊工作產生的爭議。

新東區拖吊場位於東區裕永路286號（在平實路與裕永路口、電話06-2005068），拖吊保管場面積2751坪，可提供150輛汽車與200輛機車停放，民眾若違停車輛遭拖吊，請到此新址領車。提醒民眾，遭移置保管的車輛請儘速辦理領車作業，逾期未領回，將於公告3個月後，依法辦理「逾期未領車輛拍賣作業」。

交警大隊表示，對違停車拖吊重點，會針對「併排停車、消防栓、消防車出入口、公共汽車招呼站、汽車占用機車道、交叉路口、人行道停車、逆向停車」等7項為主，並以主要幹道、經公告禁止停車或重點拖吊路段（違規熱區）為優先。

交警大隊執法組長廖信智說，拖吊違停車是手段、並非目的，希望東區拖吊場成立後東區道路違規停車減少，讓交通更安全、順暢，且為維護交通秩序，警方會強力執法，不會因拖吊民有場變成公有場而有所差異。呼籲駕駛朋友，違規停車除了妨礙其他人車通行外，面臨的風險不僅是警察開單或車輛被拖吊的罰款而已，真正嚴重的是若駕駛人不小心撞到或閃避違停車輛導致受傷或死亡，違停駕駛仍須負擔刑事與民事責任，駕駛人千萬別再有「我只是暫停一下而已，沒關係」的心態。

對於過去委外民營拖吊常衍生民眾抗議、拒拖吊、司機拚命拖吊搶業績，甚至有司機槓上陪同執法警察打官司的爭執，廖信智強調，新東區拖吊場增購4輛汽車拖吊車與1輛機車拖吊車，並招募7位拖吊車司機，會要求司機與陪同交警依法、依SOP取締違停車，如對違停車先鳴笛示警，如拖吊車已吊上違停車移動了，車主再現身，則不放車；如拖吊車尚未移動，則放下違停車，設法不讓爭執情況再發生。

原南市東仁拖吊場從民營改回公營，並改由警方為執法取締主力。（記者王俊忠翻攝）

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