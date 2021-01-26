桃醫回溯匡列3隔離者 南市衛生局：隔離期滿、二採皆為陰性

桃園醫院發生群聚感染，疫情指揮中心24日宣布擴大回溯，截至目前台南尚未發現擴大回溯個案。（資料照）

2021/01/26 15:34

〔記者王姝琇／台南報導〕疫情指揮中心24日緊急宣布，為防止社區感染，桃醫全院視為紅區並匡列近5千人，包含1月6日至19日於該院住院、轉院、出院的病患及陪病家屬或同住者等，都列入居家隔離對象；南市衛生局表示，本土疫情爆發首波匡列台南有3名隔離者，日前皆已隔離期滿、二採陰性；第二波（24日起）緊急匡列迄今，台南市並無新增桃醫擴大回溯個案，將持續密切注意。

衛生局表示，桃醫事件爆發開始緊急匡列相關接觸人員，23日前台南共有3位部桃回溯個案，至今皆已居家隔離期滿，也進行2採結果呈現陰性，目前自主健康管理中；中央24日緊急發布桃醫全區回溯匡列近5千人，大多集中於北台灣，首2日台南市皆無新增桃醫擴大回溯個案，將持續配合中央步調，密切注意疫情變化與因應。

針對防疫旅館量能部分，衛生局表示，台南市目前有27家防疫旅館，總計780個房間，入住率約93%，房間價格落在約1500元到4500元左右，傳出入住民眾對房間環境或服務有疑慮或不滿意，衛生局建議，民眾遇到類似狀況可直接撥打防疫專線2280180，台南目前都還尚有空房間，也和觀旅局人員持續努力增加房間數量能。

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