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    春節戰備》重層嚇阻利器 「機場剋星」萬劍彈重裝亮相

    全名為「萬劍機場聯合遙攻武器」的「萬劍彈」，為中科院自主研發的空對地視距外彈藥，雖本質為「集束炸彈」，亦具備巡弋飛彈的特性。（記者張忠義攝）

    全名為「萬劍機場聯合遙攻武器」的「萬劍彈」，為中科院自主研發的空對地視距外彈藥，雖本質為「集束炸彈」，亦具備巡弋飛彈的特性。（記者張忠義攝）

    2021/01/26 14:44

    〔記者涂鉅旻／台南報導〕蔡政府將軍事戰略訂定為「防衛固守、重層嚇阻」，在籌獲防衛性武器之餘，也逐漸重視「源頭打擊」能量構建。空軍一聯隊今日邀請媒體參訪春節假期加強戰備訓練，進行具備破壞敵機場跑道、大範圍殺傷人員能力的「萬劍彈」實彈潛力裝掛課目，對於「IDF」經國號戰機能在多久時間內完成掛載，執行戰備任務？軍方以機密為由拒絕透露。

    全名為「萬劍機場聯合遙攻武器」的「萬劍彈」，為中科院自主研發的空對地視距外彈藥，雖本質為「集束炸彈」，但亦具備巡弋飛彈的特性，可進行中途飛行導引與終端導引，進而增加命中目標的機率。另外，該款空投彈藥的射程，據傳可逾200公里。

    由於萬劍彈搭載集束炸彈的彈頭，具備大範圍殺傷能力，以及破壞敵機場或據點能力，破壞力強、性質較為敏感，因此過去軍方鮮少證實或透露此彈藥的相關訊息。不過，中國解放軍在近年不斷派軍機擾台，壓縮我國空防，總統蔡英文去年9月視導澎湖「天駒部隊」時，該款炸彈首度透過媒體公開亮相。這也顯見在必要之時，軍方有能力將這款具備源頭打擊能力的彈藥部署於台海前線。

    空軍一聯隊今日公開展現「萬劍彈」實彈掛載課目，一聯隊政戰主任李慶熙上校表示，萬劍彈由中科院自行研製，可對地、對海進行散彈攻擊，屬於大區域的制壓武器

    不過，針對經國號任務機是否攜帶萬劍彈升空，以及萬劍彈裝載在經國號戰機上的確切流程及時間，空軍官員一概以機密為由不願透露額外訊息。

    台南空軍第一聯隊上午展示最受矚目的IDF經國號戰機「萬劍彈」掛載作業。（記者張忠義攝）

    台南空軍第一聯隊上午展示最受矚目的IDF經國號戰機「萬劍彈」掛載作業。（記者張忠義攝）

    空軍第一戰術戰鬥機聯隊操演。（記者張忠義攝）

    空軍第一戰術戰鬥機聯隊操演。（記者張忠義攝）

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