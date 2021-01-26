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    防疫型社區小旅行 台南仁德推出最接地氣「中洲樂農遊」

    仁德區公所主辦的「中洲樂農遊」活動，即將熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所主辦的「中洲樂農遊」活動，即將熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    2021/01/26 13:56

    ［記者吳俊鋒／台南報導］國內再現「武漢肺炎」確診病例，全民戒備，台南仁德公所新春期間舉辦的「中洲樂農遊」，就因應防疫作為，取消大型的開幕活動，調整為預約報名制的社區小旅行，透過梯次的安排，將人潮分流，避免過度群聚，結合轄內的產業特色，規劃最接地氣的田野體驗，包含控窯、採果、挖番薯、DIY泡菜與豆乳等，讓親子感受早期鄉村生活的趣味，今天熱鬧造勢。

    中洲樂農遊是仁德區公所每年都會舉辦的新春應景活動，邁入第5屆，前身為花海節，以黃色向日葵點綴一片綠意的地瓜田，深受親子歡迎；這次受到疫情影響，內容轉型。

    仁德區長黃素美表示，原本一次性的大型活動，調整為每個週休假期都有辦理，分梯進行，讓規模相對縮小，且貫徹實名登記、手部消毒、量體溫、戴口罩，以及維持社交距離等防疫措施，全程做好必要的管控。

    黃素美說，中洲里是以農為主的社區，公所協助活化與轉型，將閒置空地再利用後，推動農村體驗、農村旅遊，並振興傳統的番薯與胡麻等產業，且自創品牌，全力行銷在地特色。

    公所今天在中生街的福德祠舉辦宣傳活動，當地鄉親攜手造勢，立委王定宇與市議員郭鴻儀、許又仁、吳禹寰等也出席力挺，都認為只要防疫貫徹，一樣能享受歡樂，場面熱烈。

    活動承辦的中洲里長葉清仁指出，除了產業之外，當地還有歷史悠久的保生大帝信仰，以及傳統的獅陣，值得一遊，本月30日開始受理報名，預約專線：0937349929。

    仁德區公所主辦的「中洲樂農遊」活動，即將熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所主辦的「中洲樂農遊」活動，即將熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所主辦的「中洲樂農遊」活動，即將熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所主辦的「中洲樂農遊」活動，即將熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

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