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    台南善化慶安宮牛年福袋亮相 媽祖親選冷色調為疫情祈福

    台南善化慶安宮牛年歲錢福袋亮相。（記者萬于甄攝）

    台南善化慶安宮牛年歲錢福袋亮相。（記者萬于甄攝）

    2021/01/26 10:00

    〔記者萬于甄／台南報導〕邁入第10年發放的台南善化慶安宮歲錢福袋今首度亮相，因應疫情關係，媽祖「親選」的福袋顏色都走冷色調，抽繩也罕見使用黑色，雖少了幾分過年過節的喜慶，但福袋的每一個細節都是「媽祖」指定，也讓信眾相信領到福袋能夠福氣滿滿。

    善化慶安宮媽祖每年都會親自設計歲錢福袋，且每一次配色都讓信眾眼睛為之一亮，儼然是神明界的大設計師；因應牛年，廟方準備了8種不同的圖樣，有抽象的牛、有Ｑ版可愛的牛，甚至有文字意象的牛，但最後只有一種圖案獲得媽祖三聖筊。

    慶安宮總幹事魏素珍說，媽祖彷彿感應到疫情仍未趨緩，因此，今年福袋選色都是冷色調，以水藍色、銀白色做搭配，連抽繩的帶子也指定用黑色，袋底以雲海祥紋、盤長紋設計，除了有帶財的象徵外，盤長紋也是放大版的無限圖騰，相當搶眼。

    魏素珍表示，今年福袋的圖騰設計、顏色擲筊較快，往年都要半小時以上，但此次媽祖卻選的很「迅速」，成品出爐後也非常精緻漂亮，許多志工看到都直呼「真好看」，而福袋裡面放有十元硬幣的「歲錢」與平安符，今年製作數量與往年相同一樣是2200份。

    今年因應疫情升溫，不少廟宇紛紛取消年節活動，而善化慶安宮因往年都選在大年初一發送福袋，讓廟方對於福袋該如何發放也相當苦惱，最後經請示媽祖，媽祖聖示要求信徒一定要戴上口罩，及排隊時保持適當距離，且只能排兩行領取，民眾若有興趣，歡迎把握大年初一走春的機會，領取限量歲錢福袋，讓新的一年一切順利。

    因應疫情，台南善化慶安宮媽祖今年親自設計的歲錢福袋也都走冷色調。（記者萬于甄攝）

    因應疫情，台南善化慶安宮媽祖今年親自設計的歲錢福袋也都走冷色調。（記者萬于甄攝）

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