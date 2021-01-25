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    「護國神山」企業男、女主管爆婚外情 喝同碗湯、多次夜處1室

    台南地院法官審認李女與已婚郭男的互動過於親暱、侵害郭妻的配偶權，判李女須賠十五萬元給郭妻。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地院法官審認李女與已婚郭男的互動過於親暱、侵害郭妻的配偶權，判李女須賠十五萬元給郭妻。（資料照，記者王俊忠攝）

    2021/01/25 22:55

    〔記者王俊忠／台南報導〕郭姓已婚男子與李姓女子是南部某國立大學畢業的學弟、學姐關係，又同在國內知名「護國神山」企業任職主管，郭姓男子被郭妻指控調到中部廠服務後舉止怪異，經僱用徵信社人員跟拍，拍到郭男與李女外出時多次牽手、拍臀、摟腰、同喝1碗湯、餵食等親暱動作；2020年1月間郭男至少有6次晚間單獨進入李女住處。台南地院法官以此認定李女侵害郭妻配偶權、判賠15萬元，還可上訴。

    郭男與李女的婚外情，也使得郭男與妻子約近15年的婚姻劃下句點。

    郭妻主張，她與郭男於2005年結婚，婚後育有2名子女，她跟丈夫都在這家「護國神山」企業工作，認識也在該企業工作的李女（李女是郭男念大學時的學姐），幾年前，丈夫被公司調到中部廠服務，她在南部家中照顧子女。

    但從2019年下旬起，丈夫常以假日值班為由不回南部家中，或以要回中部廠住處、提早離家。郭妻私下僱請徵信人員蒐證，發現丈夫常直奔李女住處，兩人常一起用餐、態度親暱，身體會緊鄰、共喝1碗湯或有餵食動作，還有牽手、郭拍打李女屁股的踰矩行為；郭還會在李女住處過夜、甚至一起出國旅遊，最後導致她與丈夫感情破裂，在2020年間離婚收場，為此提告向李女求償。

    李女否認郭在她家過夜，雖不否認彼此有牽手、共喝1碗湯等互動，但辯稱牽手時間極短暫，是朋友間嬉鬧；另兩人一起吃合菜非個人套餐，分食同1碗湯並不奇怪，兩人沒有踰矩行為，未侵害郭妻配偶權。

    法官檢視錄影光碟指出，2019年初，郭將右手放在李女腰際後側、還輕拍李右臀；2019年11月、12月間，郭與李曾牽手、併肩走路或併肩坐；2020年初兩人同喝1碗湯、李女還餵食郭男，兩人併肩走或坐的次數頻繁，至少持續約1年，且郭男在2020年1月間至少有6次單獨在夜間進出李女住處，依社會一般通念，這種互動方式已逾越一般朋友間合理往來的範圍，認定李女侵害郭妻配偶權。

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