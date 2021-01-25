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    身障補助計入娘家財產被取消 南市府：專案扶助

    社會局長陳榮枝表示，針對原符合領取身障生活補助條件者，將給予專案扶助，讓身心障礙者能安心過好年。 （記者蔡文居攝）

    社會局長陳榮枝表示，針對原符合領取身障生活補助條件者，將給予專案扶助，讓身心障礙者能安心過好年。 （記者蔡文居攝）

    2021/01/25 19:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會臨時會今天針對「弱勢過好年」進行專案報告，多位議員為身障者請命，認為身障生活補助不應計入娘家財產。社會局長陳榮枝表示，針對此問題，將研提照顧補助專案，原符合領取身障生活補助條件者，給予專案扶助，讓身心障礙者能安心過好年。

    今天的專案報告，包括李啟維、洪玉鳳、林美燕、蔡淑惠等多位議員認為，現在大環境不好，如果還要將出嫁女的資產連結原生父母資產一起計算，真的不符社會期待。

    李啟維說，雖然男女平等，但台灣的傳統文化，女兒嫁出去，再怎麼困難也不可能回去要求分財產，如果雙親百歲年老自然就會依照民法處理，也用不著政府擔心。最近他接獲一位中風女士陳情，因為政府把娘家財產算進去被取消，連帶影響她的長照，他的丈夫無能力請外勞，要照顧她又要工作，還要負擔房租，實在讓人心酸。

    最後議會做成結論，要求已出嫁女兒且未與父母共同生活者，婚姻關係存續中未共同生活或未同戶籍的直系血親尊親屬，均「不列入」應計算人口範圍，以保障身心障礙者生活補助權益。

    陳榮枝表示，台南市於2019年進行「身心障礙者生活補助審核注意事項」修正，回歸中央社會救助法規審核規定，並分2年2階段實施，以降低對身障者的影響與衝擊。實施後確有原已受補助的女性身心障礙者，因其直系血親的動產、不動產收入併計而影響其生活補助，為協助其生活需求，將於本年度審查後彙整受影響的原已領有身心障礙者生活補助，研提專案補助方案予以扶助。

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