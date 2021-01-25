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    2人房嫌小？ 台商︰防疫旅館像「監獄」 沒熱水壺、活動會踢到床

    卓姓台商指入住台南市區的防疫旅館雙人房空間很小。（記者王俊忠翻攝）

    卓姓台商指入住台南市區的防疫旅館雙人房空間很小。（記者王俊忠翻攝）

    2021/01/25 17:58

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名卓姓台商20日從中國廣州回台，當晚入住台南市中西區1家較老舊的防疫旅館，他向本報投訴，指旅館設施不足、連熱水壺都沒有，還要家人幫忙自備；浴缸破掉、用塑膠帶黏；2人房格局空間很小，沒什麼活動空間，覺得像住在「監獄」，並質疑這如何通過政府審核、成為防疫旅館？

    卓姓台商說，他20日回台、到這家旅館居家檢疫14天，一進門感覺好像進監獄，窄小樓梯只能讓1個人通行，2個人很難閃身而過；2人房的房間空間很小，如想要活動運動一下，很容易踢到床等傢俱物品，住得很不舒服；浴室浴缸是破的，居然用塑膠帶黏上，進入浴缸洗澡，腳踩踏時會發出很大聲響，像是快破掉、人會掉下去似的，而且水龍頭水量也很小。

    他表示，離譜的是進房間後因為天冷，連個熱水壺都沒有，無法燒煮熱水，房務員竟回說「有申請還沒有下來」，只給1瓶礦泉水，後來家人帶來熱水壺、自用5天，還沒有用到飯店的熱水壺；此外，棉被又薄，睡到一半覺得很冷，只好把隔壁床的被子拉過來蓋，實在令人質疑這種飯店房間規格，如何通過市府有關單位審核？怎麼通過消防？能成為防疫旅館？很難想像這會是他故鄉的防疫旅館！

    負責防疫旅館業務的市府觀旅局觀光事業科長黃忠一回應說，會進一步了解、要求旅館業者改善。

    黃忠一了解後說明，缺熱水壺部分，旅館有跟卓先生說明尚在整批訂購中，晚些會送到，有免費提供1箱礦泉水給他飲用；其次，浴缸並非破損，而是貼防滑用的膠片；第三，因該防疫旅館是較老舊的旅館，內部空間較為狹小，但均符合法令規定，所以收費也較便宜。

    黃忠一強調，已提醒旅館業者對住客所提問題要善盡說明、妥適解決因應，對於入住防疫旅館，如住客有相關住宿問題無法適應或克服，可透過南市衛生局防疫專線06-2280180另做安排換住防疫旅館（限1次），該局已聯繫卓先生依其意願，辦理更換住宿房間中。

    卓姓台商指防疫旅館沒有熱水壺，還要家人幫忙自備。（記者王俊忠翻攝）

    卓姓台商指防疫旅館沒有熱水壺，還要家人幫忙自備。（記者王俊忠翻攝）

    卓姓台商指防疫旅館房間內浴缸破的，竟用塑膠帶黏起來。（記者王俊忠翻攝）

    卓姓台商指防疫旅館房間內浴缸破的，竟用塑膠帶黏起來。（記者王俊忠翻攝）

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