台南50歲男子15日返國 於防疫旅館居家檢疫猝死

2021/01/25 12:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區一名60年次男性，於今年1月15日入境台灣並至南市某防疫旅館進行居家檢疫，1月24日下午飯店人員無法聯繫到該名男性，衛生局、警政單位、安南區公所會同趕赴現場，發現該民眾已死亡，已通知相關單位進行後續處理。

衛生局表示，該名男性有糖尿病相關病史，1月15日至澳門返國時，持有武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測陰性報告入境，入境時無身體不適症狀，昨天（24日）個案於下午1點25分向聯繫人員反映有下肢腫脹的情事發生，飯店下午再聯繫個案時，房間內無回應。

衛生局說，該局及警政單位、安南區長葉誌明於當天晚上10點後即趕赴現場，發現個案已明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，後續進行相驗及採檢送驗，並進行遺體處理，目前採檢檢體報告待驗中，該案入住飯店房間與公共設施將進行環境消毒。

衛生局呼籲，居家檢疫為社區防疫最重要的一道防線，居家檢疫者務必落實14天檢疫，檢疫期間如發燒、咳嗽、腹瀉等疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打南市06-2880180防疫專線，由專人安排前往就醫，不得擅自外出就醫就診。（12:58更新）

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