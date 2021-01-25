土道公民辦展獲青睞 反思台南文化立都10年

「以筆喚公民」─土道《10週年》公民文學展，1月16日開展以來，受到青年及市民的關注。（記者蔡文居攝）

2021/01/25 12:30

〔記者蔡文居／台南報導〕今年適逢台南文化立都10週年，台南社區大學公民報導者班級師生，在經過1學期的策展準備，特別在學期末，在台南公會堂策辦「以筆喚公民」─土道《10週年》公民文學展，1月16日開展以來，受到青年及市民的關注，平均每一天上百人前來觀展。

台南社大公民報導者班師生，從採訪台南百工人物到台南行不行調查報導，每年從採訪寫作到編輯，出版《土道》雜誌，至今已出版12期，為台南市第1本公民創辦的公民文學雜誌。

《土道》雜誌總編輯韓麗瑛表示，10年前自己從單純的想學寫作開始，到10年後與同學共同策劃公民文學展，這10年就是自己在公民寫作的成長與歲月累積，在佈展期間，同學來自不同的背景，每個同學有不同的想像，從不同角度展現出公民寫作的生命力。

已是阿嬤的韓品怡同學則說，以筆喚公民─土道公民文學展，每天都有青年人及市民前來看展，能夠為青年朋友導覽公民報導者班級師生的寫作故事，非常開心，自己也瘦了1公斤，每天晚上變得很好睡，十分開心。

韓麗瑛說，以筆喚公民─土道公民文學展的展期到1月31日，1月30日下午有壓軸的開展講座，邀請報導者創辦人何榮幸先生談「公共領域的拓展與深耕」，歡迎大家一起來看展，共同討論未來10年的台南文化發展的可能性與希望。

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