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    首頁　>　臺南市

    今起進入醫院先刷健保卡 南市即時線上協調指揮中心測試

    南市成立即時線上協調指揮中心，與轄內各醫院完成實測，未來透過視訊系統即時聯繫各醫療院所溝通相關決策，避免感染擴散。（圖由南市衛生局提供）

    南市成立即時線上協調指揮中心，與轄內各醫院完成實測，未來透過視訊系統即時聯繫各醫療院所溝通相關決策，避免感染擴散。（圖由南市衛生局提供）

    2021/01/25 12:23

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市首創成立即時線上協調指揮中心，今天完成測試，各醫院也逐一透過視訊回報今天啟動的入院刷健保卡現場實況。衛生局表示，如果發生院內群聚事件，即時線上協調指揮中心即可運用視訊系統即時聯繫各醫療院所溝通相關決策，避免感染擴散。

    市長黃偉哲今天透過即時線上協調指揮中心，與南市14家武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）收治醫院、防疫決策小組專家、疾病管制署南區管制中心，完成視訊連線測試，過程順利。

    衛生局表示，即時線上協調指揮中心今日正式啟動後，未來南市將持續透過即時線上協調指揮中心，進行遠端即時醫療量能盤點與調度。

    衛生局說，自今天（25日）起，台南市轄內各醫療院所及37區衛生所，一般民眾需於門口出示健保卡過卡才能進入。請各醫療院所應注意詢問接觸史，為防範院內感染，並請醫院落實加強該院內看護工管理。

    衛生局也呼籲居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病；若有探病需求，請依「開放民眾自費檢驗武漢肺炎申請規定」撥打防疫專線06-2880180安排自費採檢相關事宜。若出現武漢肺炎相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打該局防疫專線06-2880180，由專人安排前往就醫。

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