防疫關鍵時刻國民黨竟凍結疾管署預算 王定宇怒批：人豬不分

民進黨立委王定宇怒批國民黨為了反對而反對，竟「人豬不分」。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/24 15:26

［記者吳俊鋒／台南報導］造成各國嚴重死亡的「新型冠状病毒病，COVID-19（武漢肺炎）」，目前仍在全球持續延燒，台灣也出現本土確診病例，國民黨以政府開放美豬進口為理由，要凍結衛生福利部疾病管制署邊境檢驗的預算1000萬元，引發議論，民進黨立委王定宇今天怒批，正值防疫關鍵時刻，藍營竟然「人豬不分」，罔顧全民健康的需要，為了政治而亂砍經費，他抨擊國民黨的荒唐行徑，「已非台灣反對黨，而是反對台灣黨」。

王定宇受訪時表示，國民黨立院黨團在審總預算時，呈現了國家哪裡需要或政府哪裡表現好，就往哪裡砍的離譜思維；疾管署正面臨邊境與全民等防疫的迫切需要，更應該給予人力、物資，甚至精神上的支持才對。

王定宇說，國民黨竟以開放美豬為藉口，要砍疾管署經費，難怪被笑「人豬不分」，在野陣營可以監督、嚴審預算，但應出於全民健康的需要，而非政治鬥爭的需要。

王定宇指出，美豬的議題，國民黨不敢面對8年前自己開放美牛的政策，拚命操作，現在竟然又為此去砍疾管署邊境防疫的預算，簡直亂搞一通。

王定宇提到，美豬是農委會管的，疾管署是負責人的健康與防疫，大家正全力加油、打氣時，尤其無論多間接或直接的理由，關鍵時刻，都沒有刪減該單位預算的必要，國民黨竟以政治操作，亂砍預算，匪夷所思。

王定宇批評藍營的作為，到處在違背人民的福祉，他質疑國民黨是台灣反對黨，抑或反對台灣黨。

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