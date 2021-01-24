為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    防疫關鍵時刻國民黨竟凍結疾管署預算 王定宇怒批：人豬不分

    民進黨立委王定宇怒批國民黨為了反對而反對，竟「人豬不分」。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委王定宇怒批國民黨為了反對而反對，竟「人豬不分」。（記者吳俊鋒攝）

    2021/01/24 15:26

    ［記者吳俊鋒／台南報導］造成各國嚴重死亡的「新型冠状病毒病，COVID-19（武漢肺炎）」，目前仍在全球持續延燒，台灣也出現本土確診病例，國民黨以政府開放美豬進口為理由，要凍結衛生福利部疾病管制署邊境檢驗的預算1000萬元，引發議論，民進黨立委王定宇今天怒批，正值防疫關鍵時刻，藍營竟然「人豬不分」，罔顧全民健康的需要，為了政治而亂砍經費，他抨擊國民黨的荒唐行徑，「已非台灣反對黨，而是反對台灣黨」。

    王定宇受訪時表示，國民黨立院黨團在審總預算時，呈現了國家哪裡需要或政府哪裡表現好，就往哪裡砍的離譜思維；疾管署正面臨邊境與全民等防疫的迫切需要，更應該給予人力、物資，甚至精神上的支持才對。

    王定宇說，國民黨竟以開放美豬為藉口，要砍疾管署經費，難怪被笑「人豬不分」，在野陣營可以監督、嚴審預算，但應出於全民健康的需要，而非政治鬥爭的需要。

    王定宇指出，美豬的議題，國民黨不敢面對8年前自己開放美牛的政策，拚命操作，現在竟然又為此去砍疾管署邊境防疫的預算，簡直亂搞一通。

    王定宇提到，美豬是農委會管的，疾管署是負責人的健康與防疫，大家正全力加油、打氣時，尤其無論多間接或直接的理由，關鍵時刻，都沒有刪減該單位預算的必要，國民黨竟以政治操作，亂砍預算，匪夷所思。

    王定宇批評藍營的作為，到處在違背人民的福祉，他質疑國民黨是台灣反對黨，抑或反對台灣黨。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外科口罩也擋不住？ 德奧25日起強制民眾戴FFP2/N95口罩
    2021/01/24 15:18

    外科口罩也擋不住？ 德奧25日起強制民眾戴FFP2/N95口罩
    香港今新增逾70例確診 專家預告：數字還會攀升
    2021/01/24 15:17

    香港今新增逾70例確診 專家預告：數字還會攀升

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    綠區出院患者又確診 桃醫擴大採檢
    2021/01/24 14:51

    綠區出院患者又確診 桃醫擴大採檢
    遭質疑閃萊豬行政命令表決 何志偉公布採檢影片：會回立院投票
    2020/12/24 10:40

    遭質疑閃萊豬行政命令表決 何志偉公布採檢影片：會回立院投票

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    防疫加持！政經民調：陳時中滿意度74.3％、蔡英文54.6％
    2020/12/16 11:19

    防疫加持！政經民調：陳時中滿意度74.3％、蔡英文54.6％
    臺南市今日熱門
    強忍喪母之痛上廣播 阿扁一度傷心、落淚
    2021/01/17 17:51

    強忍喪母之痛上廣播 阿扁一度傷心、落淚

    曾欲入水彩協會遭拒 醫師總裁愛畫成痴獲選理事長
    2021/01/17 20:29

    曾欲入水彩協會遭拒 醫師總裁愛畫成痴獲選理事長

    鄭成功文物館更名台南市歷史博物館 農曆年後閉館改造
    2021/01/17 20:05

    鄭成功文物館更名台南市歷史博物館 農曆年後閉館改造

    摔棺讓遺體見光！台南火化場罕見意外 禮儀師當場下跪致歉
    2021/01/17 20:29

    摔棺讓遺體見光！台南火化場罕見意外 禮儀師當場下跪致歉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播