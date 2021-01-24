邱淑媞批防疫惹議、今缺席反萊豬公投連署 江啟臣替她緩頰

針對邱淑媞的言行引發爭議，江啟臣說，執政黨應該要有雅量容納不同的建議，讓整個防疫不是一言堂。（記者蔡文居攝）

2021/01/24 12:41

〔記者蔡文居／台南報導〕中國國民黨台南市黨部今天在台南舉辦「反萊豬、拚公投」雙公投車隊掃街及連署宣講，原預定要南下參加的前台北市衛生局長邱淑媞並未現身。國民黨主席江啟臣說，她應該臨時有事，沒辦法下來。

國民黨今天在台南市北區鴨母寮公有零售市場擺攤進行公投連署及宣講。包括國民黨主席江啟臣、市議員謝龍介、台北市議員羅智強、 立委陳以信以及及蘇偉碩醫師等人均出席發表演講，但近來發言引起爭議的邱淑媞並未現身會場。

對於媒體詢問邱淑媞在臉書有關批評防疫的言行，會不會覺得對國民黨有傷害？是否讓民進黨撿到槍？

江啟臣表示，他相信她是有這方面專業跟經驗的人，也相信她的發言應該是基於讓我們的防疫工作做的更好，執政黨應該要有雅量容納不同的建言，讓整個防疫不是一言堂。

江啟臣說，台灣必須在一次一次的防疫考驗當中，越來越進步，這也是世界各國看到台灣的防疫會豎起大拇指，或者認為台灣防疫做的好是因為我們吸取經驗及借鏡過去，讓我們的防疫在一次又一次的挑戰中都能夠有更好的成果。

他說，這當中比較遺憾的是邱淑媞的發言也遭到了一些攻擊或者是出征，我們希望社會是一個民主、多元的社會，即便是在防疫上大家有不同的想法跟意見，但作為執政的政府，都應該要有雅量來採納不同的建議，只要是對我們防疫有幫助的建議，政府應該正面去思考、討論，我們目標只有一個，就是讓台灣的防疫可以做到最好，人民的生活才能夠正常。

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