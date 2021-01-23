像武俠電影客棧！台南消防隊彩繪燈籠海 每天只亮15分鐘

南市消防中正分隊彩繪燈籠有年味。（擷自黃偉哲臉書）

2021/01/23 21:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南六甲落羽松「美炸了」，引發高討論度，台南市區湯德章紀念公園旁的消防中正分隊，外牆上各式各樣手工彩繪燈籠，也是吸引不少人目光，可是燈亮繽紛，限時15分鐘，「早到或晚到，可能就看不到」，讓人哀呼「為何市長都能拍到點燈的、我要拍、拍不到…今晚有嗎？」

市長黃偉哲繼發文六甲落羽松美景很吸睛之後，今天再發1波「美彈」，消防中正分隊張燈結彩，頗有台灣的台南味，可是農曆年還沒到，民眾不清楚這是什麼活動？其實這是消防局在新年舉辦的祈福防災燈會，同時也為過去1年救災、防疫，永遠都搶在第1線的偉大消防同仁加油打氣。

但是想來拍美美照的民眾要抓準時間，因為配合能源政策及防疫政策，中正分隊點燈時間每日晚上8點至8點15分，而且若遇大雨會暫停，像是昨（22）日就有一些降雨，擔心短路造成起火，因此當天沒有點燈，祈福區開放時間，則是每晚限定開放20組民眾進入。

黃偉哲說，這裡的每1盞花燈是透過國中小及幼兒園孩子們的巧手，以及家長們一起協力完成，所以每1個花燈的主題、故事都不盡相同，1盞花燈就是1則故事也是1個家庭，非常值得大家來佇足停留觀賞。

不過，民眾捕捉點燈美景，要來對時間「快閃」，有網友KUSO說「癡癡的等著，等到心都涼了」；如願拍到照的許小姐說，「很美很特別，可是日夜差很大」。也有人認為「像武俠電影的客棧酒館」、「很漂亮又超有意義的花燈」。

南市消防中正分隊彩繪燈籠高高掛。（擷自黃偉哲臉書）

南市消防中正分隊外牆彩繪燈籠高高掛。（擷自黃偉哲臉書）

消防中正分隊外牆上彩繪燈籠，夜間炫亮。（記者洪瑞琴攝）

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