茄苳媽變「豬腳媽祖」？亂取稱號引反彈 節目「寶島神很大」急修正

台南市後壁下茄苳泰安宮保存媽祖出巡「神奇寶貝」不壞豬腳（右）。（記者楊金城攝）

2021/01/23 18:54

〔記者楊金城／台南報導〕神明稱號不能亂開玩笑，台南市後壁區下茄苳泰安宮奉祀「茄苳媽」，差點被稱之為「豬腳媽祖」，幸好風波很快止息。

下茄苳泰安宮的信仰地區涵蓋台南後壁、新營、白河、東山、嘉義水上、鹿草等36庄59宮廟，「茄苳媽」來台至今300多年，去年11月才完成相隔51年的徒步遶境。

「茄苳媽」最讓人稱奇的是出巡時的「破避官」腰配新鮮豬腳（一定要豬的右前腳），豬腳在遶境結束後會供奉於泰安宮內，竟然會自然風乾不腐敗，全台獨有。泰安宮至今保存11隻不壞豬腳，保存最久的是已有54年歷史的豬腳，信眾可祈求用神奇豬腳來消災解厄。

知名電視節目「寶島神很大」在去年茄苳媽出巡時拍攝節目，將在1月27日晚上播出，但預告播出該集名稱為「米蘭守護神 豬腳媽祖要出巡」，將「茄苳媽」稱之為「豬腳媽祖」，未料引來信眾反彈。

泰安宮總幹事蔡榮宗今天（23日）說，製作單位前來拍攝時有討論到為節目宣傳效果，茄苳媽形容是「豬腳媽祖」，未料節目預告，引起爭議，信眾紛紛表達如此對大家心愛的茄苳媽祖不敬，始料未及。

泰安宮主委王子豪、後壁區長翁振祥等人都接到信眾反應，趕緊化解。蔡榮宗在21日打電話給節目企劃說明，希望改稱茄苳媽祖，節目製作單位從善如流，立即修正。

後壁區台南市議員李宗翰說，感謝製作團隊正名「茄苳媽」，希望未來播出能讓更多人知道「茄苳媽」信仰文化。

也有信眾說，尊重地方信仰很重要，切勿亂取外號，否則幾字之差，意思失之千里。

台南市後壁下茄苳泰安宮奉祀茄苳媽，保存媽祖出巡「神奇寶貝」不壞豬腳。（記者楊金城攝）

台南市後壁區下茄苳泰安宮奉祀「茄苳媽」聞名。（記者楊金城攝）

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