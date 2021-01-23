防疫！2/4「東山迎佛祖」取消隨香、躦轎腳

東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖，每年都在過年前的農曆12月23日返回「娘家」關子嶺火山碧雲寺 「過年」。（資料照，記者楊金城攝）

2021/01/23 17:35

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〔記者楊金城／台南報導〕傳承200年的國定民俗台南「東山迎佛祖暨遶境」活動，將在2月4日登場，東山碧軒寺因應疫情嚴峻，決定限縮今年舉辦規模，公告謝絕交陪宮廟和陣頭參與，取消信眾至廟內觀禮、取消信眾沿路隨香、取消躦轎腳（稜轎跤）。

東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖，每年都在過年前的農曆12月23日送駕回鑾關子嶺火山碧雲寺「過年」，在農曆正月10日再迎駕回碧軒寺、遶境東山，每年都吸引大批信眾隨香跟著佛祖媽上山，也是東山最熱鬧的時候。

東山碧軒寺今天（23日）說，基於社會責任，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，配合防疫，2021東山迎佛祖暨遶境活動調整舉辦方式，今年活動將僅由碧軒寺、碧雲寺兩大廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟偕同維持民俗核心儀程，不對外公開，並請各友宮廟和信眾做好各項防疫措施，保護自己、保護他人，讓疫情盡快緩和結束。

碧軒寺說，「正二媽」觀音佛祖將在2月4日上午6點52分起駕出發，農曆正月10日（國曆2月21日）凌晨1點30分從碧雲寺回駕。

碧軒寺已洽請白河警分局屆時派員隨行，協助勸阻信眾隨香、躦轎腳。

許多信眾得知碧軒寺調整送佛祖上山的舉辦方式，大多尊重廟方的決定，謝謝兩大廟守護傳統也守護台灣的防線。

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東山迎佛祖在送駕出發時，都有大批信眾隨香和躦轎腳，今年都決定取消。（資料照，記者楊金城攝）

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