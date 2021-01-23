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    開基天后祖廟小規模送神 張天師、虎爺及趙部「Long Stay」

    台南開基天后祖廟今天進行小規模送神佛，僅將近50人連續恭送19間交陪境神尊回廟！（記者王姝琇攝）

    台南開基天后祖廟今天進行小規模送神佛，僅將近50人連續恭送19間交陪境神尊回廟！（記者王姝琇攝）

    2021/01/23 15:18

    〔記者王姝琇／台南報導〕開基天后祖廟（又稱小媽祖廟）今天（23日）按原定期程進行「送神佛」儀式，為配合中央防疫措施，廟方日前宣布延期舉辦建醮送天師暨平安遶境，但仍須將20間交陪境建醮神佛送回各廟，張府天師、虎爺及振靈公趙部則會留在小媽祖廟一起過年、度元宵，信眾們也直呼3神尊難得一起在小媽祖廟「Long Stay」，特殊景象吸引文史工作者前來記錄，廟方預計於2月28日之後擇日恭送3神尊回廟！

    今天送神佛為求謹慎，廟方僅出動不到50名工作人員，同時備妥3千片口罩，嚴格要求人員全程配戴，並雇工於各個路口指揮交通，台南市政府警察局也派員協助；轎班行經南區、北區和中西區，今天預計送回19間廟，另有4間外縣市交陪境神尊，明日將以車載運回廟。不到50名的工作人員，單日連續行程送回19間交陪境神尊，更是體力上的大考驗！廟方強調，小規模也要做到盡善盡美，預計傍晚5點以前會送完。

    但以民俗角度來看，建醮大典係以送天師做圓滿結尾，今年適逢武漢肺炎疫情導致府城兩大宮廟送天師儀式取消或延辦，對建醮是否會有影響；府城祖傳延陵道壇道長吳政憲表示，開基玉皇宮建醮恭請自家張府天師主持醮典，日前已完成回廟安座；小媽祖廟迎的則是台灣首廟天壇的張府天師和虎爺，雙方對防疫的重要性都有共識，加上神佛慈悲相信也不會有影響。

    來自台南首廟天壇（天公廟）的張府天師（圖中）預計將在小媽祖廟再住上1個多月時間！（記者王姝琇攝）

    來自台南首廟天壇（天公廟）的張府天師（圖中）預計將在小媽祖廟再住上1個多月時間！（記者王姝琇攝）

    來自台南首廟天壇（天公廟）的虎爺也陪同張府天師在小媽祖廟過年、度元宵！（記者王姝琇攝）

    來自台南首廟天壇（天公廟）的虎爺也陪同張府天師在小媽祖廟過年、度元宵！（記者王姝琇攝）

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