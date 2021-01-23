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    馬籍女大生命案後 長榮大學啟動國際安全學校認證

    長榮大學今舉辦國際安全學校認證啟動儀式，邀請台南市長黃偉哲見證，並一同簽署安全承諾書，保障學生安全。（記者萬于甄翻攝）

    長榮大學今舉辦國際安全學校認證啟動儀式，邀請台南市長黃偉哲見證，並一同簽署安全承諾書，保障學生安全。（記者萬于甄翻攝）

    2021/01/23 13:43

    〔記者萬于甄／台南報導〕因馬來西亞籍女大生在校門口遭擄殺，讓長榮大學校安問題備受討論，為營造安全與健康的校園，長榮大學今舉辦國際安全學校認證啟動儀式，由台南市長黃偉哲親自見證，並與校方人員一同簽署安全承諾書，展現打造國際安全學校的決心。

    長榮大學董事長楊四海表示，長榮大學全體要在校安事件後，化被動為主動、化消極為積極，要把全體學生看成是自己子女，唯有如此，才能把危機化為轉機，如今簽署安全承諾書，啟動國際安全學校認證，加強學校各處安全措施，也期許長榮大學能永續經營。

    長榮大學表示，上個月獲學校董事捐贈3台電動機車，用於夜間巡邏使用，由校務人員從晚間6點到凌晨2點值勤，擴大巡守校園及周邊師生常態通學路段，提升學生上下課的安全性。

    黃偉哲致詞時則說，在推動校園安全上，除學校內部，還有許多相關單位需共同合作，才能保障師生安全，而金華里作為安全社區代表，希望安全一方面能推到學校，另一方面也推到社區，感謝長榮大學發揮社會責任，進行國際安全學校認證，市府也會全力支持。

    長榮大學國際安全學校認證啟動儀式今由市長黃偉哲、南市警察局、消防局、少年警察隊、國際安全社區亞洲支持中心、金華里里長柯崑城等單位貴賓共同參與，活動也全程在網路上直播，因此，楊四海也特向馬籍鍾姓女大生的父母問好，願他們平安喜樂。

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