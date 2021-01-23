無懼疫情賭性堅強？ 59人跨縣市、國籍聚賭全被逮

大批賭客躲藏在鐵皮屋內聚賭。（記者萬于甄翻攝）

2021/01/23 13:32

〔記者萬于甄／台南報導〕 近期疫情升溫，民眾紛紛加強防疫措施，但台南一名林姓男子竟不畏疫情，在歸仁郊區私設流動職業賭場，警方獲報後跟監蒐證，昨一舉破獲，發現現場賭客除了來自台南、高雄外，甚至還有外籍人士，且不少賭客都未戴口罩，警方也趕快提供口罩，並將相關人等逮回偵辦。

警方指出，近期接獲線報指出，歸仁郊區疑有流動職業賭場流竄，隨即成立專案小組派員跟監追查，該職業賭場為規避警方取締，藏身偏僻郊區，且四處流竄經常更換聚賭場所，讓警方一度難以掌握行蹤，昨發現該職業賭場在沙崙一處不起眼鐵皮屋內開張，趕緊持搜索票包抄。

歸仁警方調集30多名警力，先爬上山坡穿過偏僻的竹林後，果然發現簡陋的鐵皮屋內的職業賭場，警方趁賭客玩的正起勁時，破門入內逮人，場內賭客嚇得想逃竄，但鐵皮屋外早被警方包圍，警方順利破獲由林姓主嫌所主持之天九牌職業賭場。

警方當場查扣賭具天九牌、骰子、無線電（把風用）、手機、抽頭金2萬元及賭資共500多萬等證物，帶回林姓負責人及4名工作人員、賭客則多達54位，且賭客中除有遠從高雄前來聚賭的民眾，甚至有外藉人士，且不少賭客都未佩戴口罩，疫情期間，讓員警直呼真是賭性堅強。

警方詢後，將林姓負責人及工作人員等5人依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客54人均依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

歸仁警方破獲一處職業賭場，逮獲59名賭客與賭場工作人員，查獲賭資約500多萬。（記者萬于甄翻攝）

警方在台南歸仁一處偏僻鐵皮屋內查獲職業賭場，賭客除有來自高雄的民眾，甚至還有外籍人士，而有些賭客竟未戴口罩，讓警方直呼真是賭性堅強。（記者萬于甄翻攝）

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