西洋情人節要送什麼？ 為了「這支」網灌爆台南工務局

迎接西洋情人節，南市工務局推出「鏟好運限定活動」，首獎只有1名─市長簽名金鏟與布朗尼甜點，果然衝高人氣。（擷自南市工務局臉書粉專）

2021/01/22 21:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕西洋情人節快到了，要送給「親愛的」什麼好？南市工務局推出「鏟好運限定活動」，準備特別禮物贈送市長黃偉哲簽名的金鏟子加上台南名店布朗尼，只要在臉書粉專留言就有機會抽獎，這招果然奏效，平日官方粉專留言只到「2位數」，這次則已被網友灌爆留言逾千則，都為了求得這支金鏟子！

時逢過年喜氣氛圍，南市工務局說，不管是要求好運（孕）、求人氣、求桃花，準備開工動土典禮金鏟子及堯平布朗尼贈送，祝福民眾滿滿好運（孕）氣。

準備贈送的開工典禮金鏟子1把，是去年（2020）12月28日曾文溪排水第10號橋改建工程開工動土，市長簽名的限定款，民眾只要在2月1日上午10點前，留言「祝開工順利，生活美滿，我要好運金鏟 」就有機會抽獎。首獎是金鏟子加上台南知名的堯平布朗尼，只限1個名額，另外堯平布朗尼獎品有19個名額，吸引網友紛紛留言之外，也有人加註「我要好孕」、「我要布朗尼 」。

送獎放大絕，果然奇招制勝，平日官方臉書粉專留言數只有「2位數」，一下子竄紅人氣衝高，網友留言逾千則，獲得金鏟子首獎中獎機率低於千分之1，但是想求好運、好孕的人數仍持續增加中。

民間習俗開工金鏟子會帶來好運（孕）氣，台南市長黃偉哲簽名金鏟子很搶手。圖為去年5月友愛立體機車停車場動土典禮後，黃偉哲在鏟子上簽名。（記者洪瑞琴攝）

南市工務局推出「鏟好運限定活動」，網友疊樓超過「101」，已逾千則留言。（擷自南市工務局臉書粉專）

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