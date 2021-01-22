西洋情人節要送什麼？ 為了「這支」網灌爆台南工務局
〔記者洪瑞琴／台南報導〕西洋情人節快到了，要送給「親愛的」什麼好？南市工務局推出「鏟好運限定活動」，準備特別禮物贈送市長黃偉哲簽名的金鏟子加上台南名店布朗尼，只要在臉書粉專留言就有機會抽獎，這招果然奏效，平日官方粉專留言只到「2位數」，這次則已被網友灌爆留言逾千則，都為了求得這支金鏟子！
時逢過年喜氣氛圍，南市工務局說，不管是要求好運（孕）、求人氣、求桃花，準備開工動土典禮金鏟子及堯平布朗尼贈送，祝福民眾滿滿好運（孕）氣。
準備贈送的開工典禮金鏟子1把，是去年（2020）12月28日曾文溪排水第10號橋改建工程開工動土，市長簽名的限定款，民眾只要在2月1日上午10點前，留言「祝開工順利，生活美滿，我要好運金鏟 」就有機會抽獎。首獎是金鏟子加上台南知名的堯平布朗尼，只限1個名額，另外堯平布朗尼獎品有19個名額，吸引網友紛紛留言之外，也有人加註「我要好孕」、「我要布朗尼 」。
送獎放大絕，果然奇招制勝，平日官方臉書粉專留言數只有「2位數」，一下子竄紅人氣衝高，網友留言逾千則，獲得金鏟子首獎中獎機率低於千分之1，但是想求好運、好孕的人數仍持續增加中。