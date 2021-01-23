為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    批黃偉哲宣傳美景性別刻板印象 女議員泳裝文宣被起底

    台南市議員林易瑩。（資料照）

    台南市議員林易瑩。（資料照）

    2021/01/23 06:23

    首次上稿 1/22 23:22
    更新時間 1/23 06:23

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市黃偉哲昨天在臉書以「落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」等文句詼諧宣傳六甲落羽松美景，引起時代力量台南市議員林易瑩質疑是性別刻板印象。她在臉書上說，「愛玩電動的只有男人？愛拍照的只有女人？週末想安心打電動，先帶女朋友去拍好落羽松？」「市長，性別刻板印象的玩笑真的不好笑。」

    林易瑩的貼文引起網友論戰，有網表達支持，「認同，加油！」「說的很有道理！」但也有網友認為，「覺得無聊是來刷存在感的嗎？」

    還有一名網友扯出林易瑩就讀成大時參選學生會長的泳裝照文宣，指她「文宣放泳裝照，然後寫『人家需要...2124票』。這種就沒有性別問題辣～」

    這則留言引起網友反駁說，「賣自己的身材討票有什麼問題嗎？黃偉哲今天如果是說自己的太太想拍落羽松讓他沒得玩PS5也沒人能嘴他。」「平權的意義是每個人要怎麼做自己別人管不著也不能代言，就像某些人愛吃屎也是他們的自由但別人不能因為他們愛吃屎就塞屎到他們的嘴裡，這樣懂了嗎。」

    網友激烈論戰，有網友幫忙打圓場說，「我想每個人對玩笑話的接受度不一！要怎麼解釋都是聽的人自我評斷。可以把它想的很嚴重，也可以輕鬆看待。」

    網友貼出林易瑩就讀成大時參選學生會長的泳裝照文宣，引起論戰。（取自臉書）

    網友貼出林易瑩就讀成大時參選學生會長的泳裝照文宣，引起論戰。（取自臉書）

    台南市議員林易瑩質疑「愛玩電動的只有男人？愛拍照的只有女人？」批評市長黃偉哲性別刻板印象的玩笑真的不好笑。（取自臉書）

    台南市議員林易瑩質疑「愛玩電動的只有男人？愛拍照的只有女人？」批評市長黃偉哲性別刻板印象的玩笑真的不好笑。（取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新營轉運站正式啟用 黃偉哲盼帶動溪北發展
    2021/01/20 13:22

    新營轉運站正式啟用 黃偉哲盼帶動溪北發展
    鹽水蜂炮取消 網友熱議灌爆黃偉哲臉書
    2021/01/19 23:18

    鹽水蜂炮取消 網友熱議灌爆黃偉哲臉書

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    台南小內閣異動戴謙將進市府 黃偉哲：外界的揣測
    2021/01/15 11:56

    台南小內閣異動戴謙將進市府 黃偉哲：外界的揣測
    視察國產豬肉籲勿「發國難財」遭抨擊 黃偉哲說明原委
    2021/01/08 12:36

    視察國產豬肉籲勿「發國難財」遭抨擊 黃偉哲說明原委

    10週內100％交屋！鉅陞建設如何做到？
    質詢偷排廢水遭放話 南市時力議員議場發表不自殺聲明
    2020/11/19 13:26

    質詢偷排廢水遭放話 南市時力議員議場發表不自殺聲明
    遭「仇女」言論騷擾 時力女議員告網友：讓更多人勇敢
    2020/11/06 22:18

    遭「仇女」言論騷擾 時力女議員告網友：讓更多人勇敢
    臺南市今日熱門
    扁媽辭世 賴清德震驚不捨：她是偉大的母親
    2021/01/16 11:31

    扁媽辭世 賴清德震驚不捨：她是偉大的母親 影片

    疫情下1年出國產值8千億求「內銷」 產業界：精緻化是關鍵
    2021/01/16 11:38

    疫情下1年出國產值8千億求「內銷」 產業界：精緻化是關鍵

    方仰寧接任南市警局長 民團憂公民發聲管道恐受阻
    2021/01/16 12:04

    方仰寧接任南市警局長 民團憂公民發聲管道恐受阻

    年終大掃除 南市環保局小年夜、除夕加班清運
    2021/01/16 12:43

    年終大掃除 南市環保局小年夜、除夕加班清運

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播