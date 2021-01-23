批黃偉哲宣傳美景性別刻板印象 女議員泳裝文宣被起底

台南市議員林易瑩。（資料照）

2021/01/23 06:23

首次上稿 1/22 23:22

更新時間 1/23 06:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市黃偉哲昨天在臉書以「落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」等文句詼諧宣傳六甲落羽松美景，引起時代力量台南市議員林易瑩質疑是性別刻板印象。她在臉書上說，「愛玩電動的只有男人？愛拍照的只有女人？週末想安心打電動，先帶女朋友去拍好落羽松？」「市長，性別刻板印象的玩笑真的不好笑。」

林易瑩的貼文引起網友論戰，有網表達支持，「認同，加油！」「說的很有道理！」但也有網友認為，「覺得無聊是來刷存在感的嗎？」

還有一名網友扯出林易瑩就讀成大時參選學生會長的泳裝照文宣，指她「文宣放泳裝照，然後寫『人家需要...2124票』。這種就沒有性別問題辣～」

這則留言引起網友反駁說，「賣自己的身材討票有什麼問題嗎？黃偉哲今天如果是說自己的太太想拍落羽松讓他沒得玩PS5也沒人能嘴他。」「平權的意義是每個人要怎麼做自己別人管不著也不能代言，就像某些人愛吃屎也是他們的自由但別人不能因為他們愛吃屎就塞屎到他們的嘴裡，這樣懂了嗎。」

網友激烈論戰，有網友幫忙打圓場說，「我想每個人對玩笑話的接受度不一！要怎麼解釋都是聽的人自我評斷。可以把它想的很嚴重，也可以輕鬆看待。」

網友貼出林易瑩就讀成大時參選學生會長的泳裝照文宣，引起論戰。（取自臉書）

台南市議員林易瑩質疑「愛玩電動的只有男人？愛拍照的只有女人？」批評市長黃偉哲性別刻板印象的玩笑真的不好笑。（取自臉書）

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