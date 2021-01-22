砸英特爾「競爭對手」的車 警方逮捕「首富合作夥伴」

林男看到路邊停放的BMW轎車，認為車主是半導體公司英特爾的競爭對手，因此砸車。（記者王捷翻攝）

2021/01/22 20:59

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子因長期吸毒，常做出一些脫序行為，之前在路上看見賓利轎車，自認為這輛車是他的，還報警抓賊，這次他沿路砸車，引起民眾恐慌，他瞎稱這是半導體公司英特爾的競爭對手的車，讓他投資失利，同時他將這件事告知比爾蓋茲說明，因為他是比爾蓋茲的夥伴，讓警方認為眼前這位穿著落魄的林男在說笑，訊後將他依毀損罪嫌函送。

40多歲的林男自稱在做粗工，但是眼光獨到手中有大筆股票，光靠股息就能過活，連比爾蓋茲都讚賞他；不過林男的誑語在警方眼中不是這麼回事，他是轄區內的毒品人口，而且吸毒後看到路邊的雙B名車就會認為是自己的，並向警方報案他的車子遭竊，讓車主覺得莫名其妙。

林男也曾經對著店家砸酒瓶，被警方依毀損罪嫌移送，但因為沒有傷人之虞，無法強制就醫，警方轉而建議林男的家人將他送到醫院就醫治療，但林男唯一的胞兄雖然與他關係不好，還是忍不下心讓林男在醫院管束治療，只能讓像不定時炸彈的林男四處趴趴走、吸毒。

今天早上，有民眾發現停在路邊的三菱、BMW轎車被砸因此報案，警方調閱監視器一查發現又是林男幹的，把他帶回警所後，他又自稱兩輛車是半導體英特爾公司的競爭對手的車，害他投資失利，同時他也用電子信箱寄信，跟比爾蓋茲說明這件事。

警方不認為林男的說法是事實，將他依毀損罪嫌函送。

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