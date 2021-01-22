南鯤鯓代天府出書 揭開359年來籤詩奧秘

《南鯤鯓代天府籤詩解密》為第19首籤詩「武則天坐天」解說典故，這首國運籤讓南鯤鯓廟籤詩聲名大噪。（記者楊金城攝）

2021/01/22 19:30

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣王廟總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，國運籤廣受注目，今天（22日）發表《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書，是創廟歷史至今359年的創舉，校勘後的新版南鯤鯓廟60首籤詩開始提供信眾抽籤。第11年舉辦的抽國運籤已定2月12日（年初一）舉行。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰說，歷經3年校正出版的《南鯤鯓代天府籤詩解密》，將南鯤鯓廟60首甲子籤的籤詩、卦頭、解曰、典故都有更精確的訂正和解說，可作為王爺總廟的鎮廟之寶，更可作為26000多間分靈廟籤詩的參考。

南鯤鯓廟與中華民俗藝術基金會商定學術合作議題，舉辦了南鯤鯓五王信仰等5次學術論壇，就南鯤鯓廟歷史發展脈絡議題，加以論述、研究、考證、發表，2018年再委託中華民俗藝術基金會校勘南鯤鯓廟籤詩。

南鯤鯓廟特有的60首籤詩，每首籤詩包括卦頭、詩句、解籤、處世箴言，屬於甲子籤一類，向來十分靈驗，為信眾解惑，安撫人心，並在2011年開始舉辦抽國運籤，預測當年國運、民生和經濟運勢。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，南鯤鯓廟抽國運籤本不與政治有關連，但2015年抽出「武則天坐天」國運籤，被外界解讀說預測2016年蔡英文當選總統，國運籤準不準，看這支「武則天坐天」就知道。

中華民俗藝術基金會董事長林明德說，研究南鯤鯓廟籤詩最早應出自300多年前的「觀音佛祖靈感籤詩」為底本，加上廟方註解、卦頭，但歷經漫長歲月，多次修改，抄寫，或因形似、同音字或因印刷過程校勘疏忽，或文字脫落，造成籤詩文本、卦頭故事等出現差異。

校勘南鯤鯓籤詩茲事體大，基金會由曾永義、李豐楙、王國良、徐福全、賴貴三、林明德等6位教授為諮詢委員，分別從宗教、民俗、易學、文學、文獻學等專門領域，提出觀點，細心斟酌一一校正。

林明德說，籤詩校勘工程浩大，他差點要喊「投降」、半途落跑，也曾為了一字之差，和李豐楙等人討論到半夜，因為一字之差，寓意失之千里，馬虎不得。

林明德說，籤詩校勘後，將一字之差、誤引史料、人名混淆，加以修正；處世箴言，具警世作用，取材有誤的經比對原典，則校訂了18則。

侯賢遜說，為了讓求籤信眾了解籤詩旨意，也特別在每首籤詩背面附有語譯供參考。南鯤鯓廟並推出《南鯤鯓代天府籤詩解密》，將每首籤詩依附典故用文字敘述，引領信眾閱讀，體會籤詩詩句奧妙的旨趣。《南鯤鯓代天府籤詩解密》可在南鯤鯓文創館購書，1本訂價250元。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說明過去10年國運籤。（記者楊金城攝）

台南北門南鯤鯓代天府，國運籤廣受注目，今天（22日）發表《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書，為創廟歷史至今359年的創舉。（記者楊金城攝）

新版南鯤鯓廟60首籤詩開始提供信眾抽籤。（記者楊金城攝）

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰（中）、總幹事侯賢遜（左）、中華民俗藝術基金會董事長林明德（右）展示《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書。（記者楊金城攝）

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