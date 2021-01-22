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    首頁　>　臺南市

    大學學測驗證量溫戴口罩進考場 台南無人「被擋下」

    考生進考場必須先量溫通關。（台南一中提供）

    考生進考場必須先量溫通關。（台南一中提供）

    2021/01/22 09:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕110學年度大學入學學科能力測驗今（22）日登場，因應高規格防疫，所有考生進入考場及試場時均須配戴口罩，也必須配合身分驗證及體溫量測，考生依序過關進場，台南考區目前沒有考生「被擋下」，進場應考秩序「平安順利」。

    南市有南一中、南二中、南女中、家齊高中、長榮高中及新營高中等6個考場，共9992名考生應試。

    因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情日漸嚴峻，學測防疫高規格，除非有因特殊情形申請陪考服務，一律不開放家長進校區陪考，今天考場校園顯得特別寧靜。

    市長黃偉哲表示，防疫做得好、考試沒煩惱，也以當紅的《鬼滅之刃》裡經典台詞：「你哭也好、逃避也罷、不過不要放棄，你要相信那如同地獄般鍛鍊的日子，你的努力一定會有回報的，鍛鍊到極致為止，成為比誰都要強韌的刀刃」鼓勵考生們，相信大家一定可以戰勝學測。

    南市教育局表示，各項防疫工作不能鬆懈，必須以最高標準，諸多措施包括禁止家長陪同、交通管制等，希望家長能夠體諒，共同守護考生健康安全，此外考試亦管制進出場動線，考場僅由單一入口進場，並須配合所規劃動線移動，用餐方面，則提供用餐隔板給考生使用。

    台南一中校長廖財固（左2）為考生加油。（台南一中提供）

    台南一中校長廖財固（左2）為考生加油。（台南一中提供）

    台南市長黃偉哲鼓勵考生們考試順利。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市長黃偉哲鼓勵考生們考試順利。（記者洪瑞琴翻攝）

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