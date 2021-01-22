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    贊不贊成真正「天竺鼠上車車」？網發起附議

    最近《天竺鼠車車》日本動畫爆紅，網友再度提案建議開放天竺鼠可以被帶上雙鐵。（擷自「公共政策網路參與平台」）

    最近《天竺鼠車車》日本動畫爆紅，網友再度提案建議開放天竺鼠可以被帶上雙鐵。（擷自「公共政策網路參與平台」）

    2021/01/22 08:48

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕最近《PUI PUI 天竺鼠車車》日本動畫爆紅，趁著這波熱潮，網友再度在「公共政策網路參與平台」提案，建議開放天竺鼠可以被帶上台鐵與高鐵，檢核通過已進入附議階段，能否「闖關成功」，尚待揭曉。

    「天竺鼠迷」們於去年（2020）年1月底就曾提議「納入天竺鼠能攜帶上高鐵及台鐵之規定」，可是60天附議期限結束，只有2976人附議，距5000人提議成案、相關單位必須要作出回應的門檻，還差少2024人附議而提案失敗，這次趁著《天竺鼠車車》萌威，再度捲土重來。

    台南市動物防疫保護處處長吳名彬認為，天竺鼠寵物鼠不是野生鼠，不能說完全不會傳染病，但是發生機率比較低，高鐵或台鐵可能基於有些民眾乘客對鼠類動物會感到害怕而有所規範。

    飼養過鼠寵物的黃先生支持開放，他表示「鼠也有鼠權，當然可以啊」。林小姐說，她害怕看到鼠類動物，「一路上可能會坐得不安心」。也有附議網友說「天竺鼠不會亂叫，用提袋也不會亂跑，也沒傳染病，希望可以帶上高鐵，跟著主人回家」、「兔子都能帶了，天竺鼠實在沒有理由無法上車」、「希望真正天竺鼠上車車」。

    提案人「ＲONEY」表示，台鐵與高鐵目前規定能攜帶的寵物為犬、貓、龜、兔、魚蝦類等寵物，讓許多想帶天竺鼠出外遊玩或返鄉團聚的飼主十分傷腦筋，往往只能請親友代為照顧或送到旅館寄宿。天竺鼠生性乖巧不躁動，若不受到驚嚇並不會發出太大聲音影響他人；因為體型較大，只要籠子關好就不會有逃脫的可能性，希望雙鐵可以重新評估天竺鼠上台鐵高鐵的可能性。

    網友在「公共政策網路參與平台」提案建議開放天竺鼠可以被帶上雙鐵，獲得網友附議。（擷自「公共政策網路參與平台」）攝）

    網友在「公共政策網路參與平台」提案建議開放天竺鼠可以被帶上雙鐵，獲得網友附議。（擷自「公共政策網路參與平台」）攝）

    網友們曾於去年（2020）年1月提議「納入天竺鼠能攜帶上高鐵及台鐵之規定」，但是附議人數未達門檻而提案失敗。（擷自「公共政策網路參與平台」）

    網友們曾於去年（2020）年1月提議「納入天竺鼠能攜帶上高鐵及台鐵之規定」，但是附議人數未達門檻而提案失敗。（擷自「公共政策網路參與平台」）

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