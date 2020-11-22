國道3號新化路段5車連環撞 1人受困搶救中

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
國道3號台南新化路段連環車禍，消防隊搶救中。（記者吳俊鋒翻攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕國道3號台南新化路段晚間發生連環車禍，5部汽車追撞，有1位民眾卡在車內，消防隊趕往搶救，但在現場已無生命徵象。
市政府消防局晚間8點40分獲報，國3新化路段349.5公里北上內側，發生5部汽車追撞，有1人受困，立刻出動關廟分隊、特搜等6車11人，全力搶救。
消防隊趕抵後，不到10分鐘，協助50歲歲男子脫困，但已呈現OHCA，另1名32歲男子也受傷，感覺頭昏，但意識清楚，送醫治療。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
國3北上60.2K大溪路段6車連環撞 7旬翁送醫不治
竹田交流道9車連環大車禍 現場影像曝光
艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
國3竹田段9車連撞 1人無生命跡象1輕傷
國道3號南下30.1K 7車追撞 車流回堵4公里
國3深夜4輛連環撞車毀7傷 1人短暫失憶
F-16A失聯》上校飛官未尋獲 同隊士官長驚傳自裁身亡
台南》家扶首助 自強家庭、孝悌兒童 拍全家福
台南》「我與香港」特展 港生嘆有家歸不得
台南》海邊植物為題 黃徙寫百首台語詩
台南》馬籍女大生追思會 副市長獻花哀悼
熱門推播