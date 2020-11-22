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    國道3號新化路段5車連環撞 1人受困搶救中

    國道3號台南新化路段連環車禍，消防隊搶救中。（記者吳俊鋒翻攝）

    國道3號台南新化路段連環車禍，消防隊搶救中。（記者吳俊鋒翻攝）

    2020/11/22 21:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國道3號台南新化路段晚間發生連環車禍，5部汽車追撞，有1位民眾卡在車內，消防隊趕往搶救，但在現場已無生命徵象。

    市政府消防局晚間8點40分獲報，國3新化路段349.5公里北上內側，發生5部汽車追撞，有1人受困，立刻出動關廟分隊、特搜等6車11人，全力搶救。

    消防隊趕抵後，不到10分鐘，協助50歲歲男子脫困，但已呈現OHCA，另1名32歲男子也受傷，感覺頭昏，但意識清楚，送醫治療。

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