一往情深、東山再起、始終不渝…都與台南這間廟的神明有關

台南永康大灣廣護宮主祀神明為東晉名將謝安，廟方以其相關的成語，製作系列書籤。（記者吳俊鋒攝）

2020/11/22 20:54

［記者吳俊鋒／台南報導］台南永康區大灣的廣護宮香火鼎盛，信眾多知道主祀神明為「王公爺」，卻鮮少人了解真實身份，原來就是歷史上知名的「淝水之戰」功臣謝安，廟方舉辦建醮文化季活動，校園巡迴展今天登場，精彩呈現生平事蹟，以及「一往情深」、「始終不渝」、「東山再起」…等與其相關的成語典故，並製作系列書籤，提供珍藏。

配合建醮文化季，廣護宮整理與主祀神明相關的成語共6句，除了常被使用的一往情深、始終不渝、東山再起之外，還有「高臥東山」、「謝安折屐」、「屋下架屋」等，在巡迴展特製的看板中，透過典故的說明，加以解釋，讓信仰活動也兼具教育意義。

謝安折屐在形容遇到美事而強自鎮定、壓抑喜悅的樣子；高臥東山是指隱居不出，追尋生活上的自然安詳；屋下架屋則比喻重複模仿，無所創新。

擔任廣護宮董事長的市議員楊中成表示，謝安為東晉的名將、政治家，也擅於琴棋詩畫，堪稱文武雙全，歷史上最耳熟能詳的，就是當時的淝水之戰，僅以8萬兵力，擊敗了人數是他們10倍以上的前秦大軍。

楊中成說，謝安以「廣惠聖王」之名被供奉，享人間香火，在國內主祀相同神明的「兄弟廟」，超過10座，彼此互動都頗為密切。

楊中成強調，廣護宮是大灣地區的境主廟，老一輩多以「王公爺」或「王公祖」來稱呼供奉神明，但謝安的身份，及其生平事蹟，卻鮮少人了解，希望透過文化季活動，全力宣揚，也為年底的建醮暖場。

校園展採看板方式呈現，內容包含地理位置、廟宇沿革、信仰歷史、建醮文化，以及謝安的故事與名句，還有系列的老照片回顧等，巡迴列車首站在大灣國小。

台南永康大灣廣護宮主祀神明為東晉名將謝安，廟方以其相關的成語，製作系列書籤。（記者吳俊鋒攝）

台南永康大灣廣護宮主祀神明為東晉名將謝安，廟方以其相關的成語，製作系列書籤。（記者吳俊鋒攝）

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