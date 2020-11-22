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    想硬上聽障女反遭踢命根子 色毒蟲被判2年8月刑

    台南地院判性侵聽障女未遂的吸毒男阿祥2年8月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地院判性侵聽障女未遂的吸毒男阿祥2年8月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    2020/11/22 19:16

    〔記者王俊忠／台南報導〕有吸毒、竊盜多項前科的男子阿祥，平日住在台南地區1處貨櫃屋內，今年3月12日深夜11點許，他見患有重度聽障的女鄰居在附近遛狗、竟一時色心大起，欲強拖女方進貨櫃屋性侵。因女子拚命反抗、用腳踢阿祥「命根子」，拉住貨櫃屋旁柱子、大喊救命。阿祥見與女方對峙幾分鐘、一直未能得逞就鬆手，受害女嚇得逃回家、向家人求救。

    台南地院法官查明阿祥強制性侵女子未遂事實、判這名吸毒男2年8月徒刑。

    判決指出，有吸毒劣行的阿祥在地方上是居民普遍知悉的頭痛份子，他住在1處巷弄內的貨櫃屋。2020年3月12日深夜11點許，他看到附近1位熟悉、患有重度聽力障礙的女鄰居在街道上遛狗。

    阿祥居然覺得有機可乘、先用雙手拉住聽障女的右手臂，欲強行拖到他所住的貨櫃屋性侵，女方不斷掙扎反抗，因重心不穩、仰倒在地。男方上前拉起女方、從後方環抱女鄰居身體，接著把女方壓制在地，女方趁機用腳踢阿祥「命根子」後爬起。

    阿祥竟獸性大發，再用手勒住女方脖子、環抱身體，他無視女方掙扎反抗，雙手伸進女方衣服內搓揉胸部，同時強力往貨櫃屋方向拖行。聽障女不甘這麼「被失身」、奮力拉住貨櫃屋旁柱子及大喊救命。

    兩人對峙數分鐘後，阿祥突然覺得自己行為偏差、也無法得逞，突然鬆開手、放掉聽障女，受害女看到男方停止動作，隨即逃離現場，回家向家人求救，報警查辦這名色毒蟲。

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