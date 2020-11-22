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    黑琵來了！ 來台南生態旅遊嘗海鮮美食正當時

    目前有732隻黑面琵鷺飛抵台南度冬，「2020愛你！愛你！愛黑琵」黑面琵鷺保育季今日在學甲濕地登場。（記者王涵平翻攝）

    目前有732隻黑面琵鷺飛抵台南度冬，「2020愛你！愛你！愛黑琵」黑面琵鷺保育季今日在學甲濕地登場。（記者王涵平翻攝）

    2020/11/22 17:05

    〔記者王涵平／台南報導〕目前有732隻黑面琵鷺飛抵台南度冬，「2020愛你！愛你！愛黑琵」黑面琵鷺保育季今日登場，台南市長黃偉哲邀請大家來台南體驗生態旅遊，也品嘗海產美食。

    今年系列活動包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕，由黃偉哲等各界人士揭牌，黃偉哲表示，全球黑琵數量在今年初調查時有4864隻，創歷年新高，其中有2785隻到台灣度冬，已連續6年超過2千隻，而在台南度冬有1837隻，占全台的66%，顯見台南是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化逐漸顯出效果。

    南市農業局長謝耀清指出，11月2日下午4時18分，首批12隻黑面琵鷺進駐學甲濕地生態園區，較往年提早10餘日，今日已有400多隻黑面琵鷺在學甲濕地。

    南市生態保育學會承辦的2020黑面琵鷺保育季系列活動，包括黑面琵鷺首集繪本出版、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。

    黃偉哲表示，台南的海產非常新鮮美味，還有許多美景、在地美食和小吃，歡迎全國民眾攜家帶眷來臺南參加黑面琵鷺保育季活動，除了觀賞黑琵的美姿，也可到各地名勝美景遊玩，並品嚐臺南在地美食，購買特色農產品，大飽口福一番，滿載而歸。

    目前有732隻黑面琵鷺飛抵台南度冬，「2020愛你！愛你！愛黑琵」黑面琵鷺保育季今日在學甲濕地登場。（記者王涵平翻攝）

    目前有732隻黑面琵鷺飛抵台南度冬，「2020愛你！愛你！愛黑琵」黑面琵鷺保育季今日在學甲濕地登場。（記者王涵平翻攝）

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