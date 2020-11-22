安平樹屋成動態劇場 舞蹈劇場帶民眾走入回憶

迪迪舞蹈劇場《嚮．老日子》，將安平樹屋變身成為訴說昔日生命故事的舞台，帶觀眾回到過去，回憶過往的美好與單純。（記者劉婉君攝）

2020/11/22 17:10

［記者劉婉君／台南報導］台南安平樹屋化身動態環境劇場，迪迪舞蹈劇場今天下午在安平樹屋快閃演出，帶民眾一起回到過去，感受過往時光的美好與單純，並為下週末即將登場的演出暖身。

迪迪舞蹈劇場《嚮．老日子》將19世紀末、日治初期建造的安平樹屋，變身成為訴說昔日生命故事的舞台，邀請旅德新生代編舞家吳思瑋，與台南在地舞者共同打造過往生活的回憶與點滴。

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，安平樹屋原為德記洋行的倉庫，演出過程中，整個樹屋都是舞者表演的環境劇場，沒有固定的觀眾席，觀眾必須跟著舞者一起移動到4個不同場域欣賞，包括大草坪，榕樹盤據的牆面等，以「老」為主題，在老樹及老屋環繞下，表演者將運用肢體呈現出對「老」的發想與詮釋。

今天安平樹屋湧入許多遊客，舞者的快閃演出也吸引許多民眾駐足觀賞。

迪迪舞蹈劇場自2010年代起，便致力於結合台南老建築與環境劇場的觀舞模式，包括2013年在赤崁樓的《情・奇遇記》、2014年於台南車站的《車站－渡鳥》、2015年吳園的《阿婆的泥土記憶》等，《嚮．老日子》則將於11月28及29日晚上，在安平樹屋懷舊登場，帶來台南人不同的觀舞體驗，也希望將老建築的意象與生命故事多元地呈現給觀眾。

迪迪舞蹈劇場《嚮．老日子》，將安平樹屋變身成為訴說昔日生命故事的舞台，帶觀眾回到過去，回憶過往的美好與單純。（記者劉婉君攝）

迪迪舞蹈劇場《嚮．老日子》，將安平樹屋變身成為訴說昔日生命故事的舞台，帶觀眾回到過去，回憶過往的美好與單純。（記者劉婉君攝）

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