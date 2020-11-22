台南出生40天男嬰猝死 將解剖釐清

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歸仁警方將配合地檢，查明男嬰死因。（記者吳俊鋒攝）
［記者吳俊鋒／台南報導］台南歸仁區1名出生才40天的男嬰，昨晚在家中突然沒有心跳，緊急送醫仍不治，檢警今天相驗，由於無明顯外傷，將請法醫解剖，釐清死因。
據了解，這名男嬰出生迄今才40天，為吳姓女子與同居男友所生，日前才出院，在家養育，但昨晚卻突然失去心跳，立刻送醫。
不過，男嬰到院前死亡，沒有明顯外傷，本以為是噎奶，但檢警今天下午相驗後，仍無法確定死因，決定擇期解剖釐清。
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