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    首頁　>　臺南市

    全球僅3城市登場 Pokémon GO CITY SPOTLIGHT訓練家齊聚台南

    Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動在台南市登場，全台訓練家陸續湧入活動會場。（記者劉婉君攝）

    Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動在台南市登場，全台訓練家陸續湧入活動會場。（記者劉婉君攝）

    2020/11/22 11:14

    〔記者劉婉君／台南報導〕Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動，今天在全球3大城市登場，台南市為台灣唯一首發城市，活動上午10時開始，一早已有許多訓練家湧入活動會場，南市府預估今日將會有10萬人次參與。

    「Pokémon GO CITY SPOTLIGHT」首發城市原本預計在台灣台南、日本京都、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山等4個城市舉辦，但日本因武漢肺炎疫情升溫而退出。而活動吸引全台民訓練家到台南參與，市區昨天旅宿訂房滿房，今天也達到7、8成，較平常假日高，還有旅行社推出套裝行程。

    有不少訓練家專程從中北部南下，還有在台灣的外籍人士也來參與，希望捕捉到想要的寶可夢。

    活動於上午10時至下午6時舉行，遊戲方在孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區）等6處規劃特定範圍，只要在範圍內拍攝快照，可獲得寶芬、星星沙子、和幸運蛋，也有機會遇到未知圖騰C、拉普拉斯等，完成AR Mapping田野調查課題，更可獲得捕捉異色拉普拉斯的機會。

    為了鼓勵民眾到台南各地旅遊，今天只要在台南旅遊臉書粉絲團上傳運用Go Snapshot在台南景點與寶可夢拍攝的AR照片，就有機會獲得關子嶺溫泉區的泡湯券等台南好禮。

    11月22日在台南旅遊臉書粉絲團上傳運用Go Snapshot在台南景點與寶可夢拍攝的AR照片，就有機會參與抽獎。（圖由台南市觀旅局提供）

    11月22日在台南旅遊臉書粉絲團上傳運用Go Snapshot在台南景點與寶可夢拍攝的AR照片，就有機會參與抽獎。（圖由台南市觀旅局提供）

    Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動在台南市登場，全台訓練家陸續湧入活動會場。（記者劉婉君攝）

    Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動在台南市登場，全台訓練家陸續湧入活動會場。（記者劉婉君攝）

    Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動在台南市登場，全台訓練家陸續湧入活動會場。（記者劉婉君攝）

    Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動在台南市登場，全台訓練家陸續湧入活動會場。（記者劉婉君攝）

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