教官失竊才報案？ 南一中：學生被偷沒有報警

南一中在6月時連續被偷了2次，直到當月19日教官室遭竊，才讓案件曝光。（民眾提供）

2020/11/21 19:57

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班費被偷同學背黑鍋 教官再被偷才報案抓到「大雄」

〔記者王捷／台南報導〕台南一中在6月8日、19日連續被莊姓竊嫌闖入偷錢，但第一次班費被偷時未報案，還傳出「監守自盜」謠言，直到19日教官也成了受害者才報案。南一中昨晚緊急澄清，6月15日學生才反映班費失竊，但並未反映「監守自盜」情況，校方有請保全公司賠償學生的損失，也向國教署通報校安狀況，事實上學生沒有損失，但學生沒有報案。

本報20日報導，綽號「大雄」的莊姓竊賊在6月8日潛入南一中偷走1萬7000元班費，他還自稱，偷了一次後感覺沒被發現，19日又去行竊一次，這次莊男到教官室偷走6000元，校方20日拿著8日與19日的監視器畫面向警方報案，警方在8月抓到「大雄」。

校方昨天受訪時，被問到為何在8日沒有第一時間報案？還傳出保管班費的學生「監守自盜」的謠言？校方解釋，因為學生沒有確定竊嫌是誰與遭竊時間，所以都在調監視器查看，沒有隱匿不報的情況；至於為何教官被偷錢了，校方一改前例馬上報案？校方又解釋，這是因為教官很確定財物失竊的時間。

昨天晚間，南一中緊急3點澄清，第一點是未聽聞學生傳出「監守自盜」的謠言，不曉得這個謠言是從哪裡來的，且在15日學生才向校方反映遭竊，校方也積極輔導並告知法律觀念，是學生沒有報案；第二點，校方主動向保全公司求償，賠償了保管班費同學的損失，最後一點，班費失竊當天，校方也循校安系統通知國教署，事實上這位保管班費的同學沒有損失。

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