為弱勢童圓夢！環宇基金會善音樂會 課後班兒少用音樂說感謝

被稱為百變女王的獨臂舞手王蜀蕎（左2）與女兒鄭惠尹（右2）、鄭琪藍（左1）帶來肚皮舞表演，並分享自身故事。（記者王姝琇攝）

2020/11/21 21:37

〔記者王姝琇／台南報導〕環宇文教基金會今天舉辦「2020聽見偏鄉的呼喚─慈善音樂會」，邀弱勢家庭兒少、家長及贊助企業和愛心民眾同歡，台南市長黃偉哲也到場為孩子們加油鼓勵，並透過集體「用愛為世界祈福」祈求疫情遠離。

活動首先由崔弟太鼓團與環宇仁德課後班兒少共同表演為音樂會揭開序幕，緊接著曼陀鈴樂團、肚皮舞表演、烏克麗麗演奏輪番演出；歸仁課後班兒少與沙崙國中武術社帶來精彩功夫扇子舞表演，並安排新市課後班兒少大提琴及吉他演奏，以及烏竹課後班兒少的木箱鼓表演。這些課後班兒少為了演出卯足全力練習，獲得掌聲不斷，看著孩子在台上認真表演，家長們也感動不已！

環宇文教基金會說，環宇偏鄉據點協助弱勢家庭兒少練習太鼓、烏克麗麗等，希望藉由音樂學習撫平孩子的負面情緒，上台表演時大家的掌聲，更讓孩子們感受到感恩與付出的美好。

環宇文教基金會於全台多處開辦社區關懷據點及課後班，設立新市課後班已逾6年，在課後班多年的維尼（化名）為先天唇腭裂者，國中開始展現出對餐飲的興趣，全家省吃儉用幫維尼買了小烤箱，只要有活動都會主動詢問需不需要做餅乾來義賣，也會每天到課後班協助學弟妹課業，但小烤箱已不敷使用；南科青商會得知維尼的故事，今天也於音樂會中為維尼帶來驚喜，送上中型烤箱為維尼圓夢，現場溫馨感人。

市長黃偉哲也到場為孩子們加油鼓勵，並透過集體「用愛為世界祈福」祈求疫情遠離。 （記者王姝琇攝）

南科青商會今天也於音樂會中為維尼帶來驚喜，送上中型烤箱為維尼圓夢，現場溫馨感人。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法