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    觀音佛祖指示「佈施」祝壽 普濟殿攜手華山幫獨老整理住家

    府城普濟殿與華山基金會安平站今天共號召22名志義工，到安平區一處破損的舊房舍幫孤老整理居家環境。（記者王姝琇攝）

    府城普濟殿與華山基金會安平站今天共號召22名志義工，到安平區一處破損的舊房舍幫孤老整理居家環境。（記者王姝琇攝）

    2020/11/21 18:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕府城普濟殿今年以佈施方式為殿內觀音佛祖祝壽，包括「食」打魯麵分享、「衣」募捐二手衣物、「住」助獨老清掃屋舍、「行」捐贈12台輪椅等4項佈施活動，日前陸續完成食、衣、行3項任務，今天廟方與華山基金會安平站的22位志義工，攜手為7旬獨居長者整理、修繕被祝融半毀的房舍，也為佈施任務畫下完美句點。

    每逢農曆9月19日（今年為國曆11月4日）為觀音佛祖佛誕，府城普濟殿說，今年奉佛法旨令舉辦食、衣、住、行佈施，為殿內觀音佛祖佛誕祝壽，也展現其悲天憫人的精神。日前已於廟埕完成打魯麵分享佈施，接著志義工們再將募集來的二手衣物整理後，分送至華山基金會南區站、勵馨社會福利事業基金會、新化陽光真愛青少年關懷協會，以及新北市舊鞋救命伯利恆倉庫。10日再由廟方代表親自載上12台全新輪椅捐贈予台南市立醫院，陸續完成食、衣、行的佈施功課。

    廟方與華山基金會共22名志義工今天到安平區一處破損的舊房舍整理環境，華山基金會安平站長李維禎說，10多年前1場大火燒毀阿公借助的親友古厝，但他無力整理，在破損髒亂的環境中生活，古厝裡堆滿廢棄傢俱及破碎的木材、垃圾廢棄物等，屋外滿是雜草枯樹，蚊蟲孳生，而最近天氣轉涼，希望能讓阿公有個溫暖舒適的冬天，華山於是串聯普濟殿號召志義工們來大掃除，更請來專業師傅評估如何在建築破損結構上，增設安全的天花板。

    李維禎說，火災導致房舍屋頂幾乎全毀，無法抵擋風雨和日曬，這次先先大掃除，礙於阿公非房屋持有人，還需進一步溝通，才能做更完善的修繕作業，經費部分則需要仰賴社會大眾的愛心，盼能讓阿公過個好年！

    7旬阿公住在破損的舊房舍裡，整體環境令人堪憂。（記者王姝琇攝）

    7旬阿公住在破損的舊房舍裡，整體環境令人堪憂。（記者王姝琇攝）

    府城普濟殿與華山基金會安平站號召志義工幫孤老整理居家環境。（記者王姝琇攝）

    府城普濟殿與華山基金會安平站號召志義工幫孤老整理居家環境。（記者王姝琇攝）

    志義工們今天全力為獨居的阿公進行環境整理，清掃出的廢棄物及垃圾量相當驚人。（記者王姝琇攝）

    志義工們今天全力為獨居的阿公進行環境整理，清掃出的廢棄物及垃圾量相當驚人。（記者王姝琇攝）

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