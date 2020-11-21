嘉南一期稻作恐停灌休耕 陳吉仲：對農民真歹勢

嘉南一期稻作將停灌休耕，農委會規劃補償措施。（記者楊金城攝）

2020/11/21 17:26

〔記者楊金城／台南報導〕南部水情嚴峻，因台南曾文、烏山頭兩水庫蓄水量僅剩1.7億噸，為20年來同期第2低水位，農委會擬妥嘉南灌區一期稻作1.8萬公頃停灌休耕、停灌補償標準，25日將在經濟部水情會議上作出最後決定。

陳吉仲說，降雨少，水庫蓄水不夠，只好預作因應規劃，如果決定嘉南一期稻作供灌區停灌休耕，對農民「真歹勢」。

陳吉仲也強調，如果25日做出嘉南一期稻作停灌決定，他代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌跟農民保證一定休耕補償到夠，這次休耕補償並跟以往做法不一樣，不只補償農民，並首次對育苗、代耕、稻穀烘乾等上、下游稻米產業救助，減少業者損失。

陳吉仲今天（21日）下午出席立委郭國文、賴惠員在台南官田、新營區舉辦因應台南可能停灌的補償措施座談會，聽取農民、農耕業者的意見。

陳吉仲說，嘉南灌區一期稻作1.8萬公頃，灌溉用水量約需2.2億噸，曾文、烏山頭兩水庫蓄水量至今僅剩1.7億噸，就算不供給民生、產業用水，只給農業用水也不夠用，到明年4月中就會空庫，如果不預作停灌決定，繼續供灌將讓農民損失更大。

陳吉仲說，目前在嘉南供灌區已舉辦20多場農業抗旱因應說明會，說明農委會預作對停灌休耕的補償，也會再向行政院長蘇貞昌爭取，考量農民辛苦加碼補償費。

水利署長蔡昇甫說，嘉南灌區一期作在2004、2010、2015曾3次停灌，休耕補償1公頃最高到8.5萬元，110年一期稻作停灌地區規劃台南約10569公頃、嘉義7900公頃，補償標準將以農家賺款加計5%計算。

蔡昇甫說，停灌補償擬對不種稻，種植對地綠色環境給付計畫的綠肥、景觀或各項獎勵作物，給付標準每公頃約8.8萬元，此外，不種稻，只翻耕或種植非屬對地綠色環境給付計畫獎勵作物，及由農水署嘉南管理處供水養殖者，給付標準每公頃約8.1萬元。

蔡昇甫說，對秧苗減育部分研議以每公頃250箱、每箱救助8元，烘乾業者以乾燥機總設置容量，可烘乾量以每公噸300元利潤計算救助，代耕業者以曳引機、插秧機、收穫機區分研議每台救助10~20萬之間，至多申請2台。

陳吉仲強調，停灌補償是對實際耕種者補償，申請補償須切結。

農委會主委陳吉仲（右二）今天下午在台南官田出席停灌補償措施座談會，親自說明補償標準規劃。（記者楊金城攝）

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